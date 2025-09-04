Giorgio Armani (†91) hinterlässt Milliarden-Erbe – Nachfolge bereits geregelt

Die Modewelt trauert um Giorgio Armani. Der italienische Stardesigner starb am Donnerstag (4. September) im Alter von 91 Jahren, wie sein Unternehmen mitteilte (wir berichteten). Mit ihm verliert die Branche nicht nur einen der prägendsten Modeschöpfer der vergangenen Jahrzehnte, sondern auch einen Unternehmer, der ein Milliarden-Imperium aufbaute.

Doch seinen Nachlass soll Armani bereits vor seinem Tod geregelt haben.

Giorgio Armani hinterlässt Milliarden-Erbe

Die Armani-Gruppe, die der Modemacher bis zuletzt als CEO und Kreativdirektor leitete, setzte allein im vergangenen Jahr 2,3 Milliarden Euro um und erwirtschaftete dabei 74,5 Millionen Euro Gewinn. Das persönliche Vermögen von Giorgio Armani beziffert „Forbes“ zuletzt auf 12,1 Milliarden Dollar. Längst hatte der Designer, der in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen wichtige Schauen in Paris und Mailand verpasste, seine Nachfolge vorbereitet.

In einem Interview mit der „Financial Times“ sprach Armani vor wenigen Tagen davon, die Übergabe „organisch“ gestalten zu wollen. Engste Vertraute, darunter Leo Dell’Orco (72), Leiter des Herren-Designstudios, sowie Familienmitglieder sollen schrittweise mehr Verantwortung übernehmen.

Giorgio Armani prägte die Modewelt

Rund 9.000 Mitarbeitende arbeiten weltweit in mehr als 600 Boutiquen für die Marke. Armani hielt 99,99 Prozent der Firmenanteile selbst, die restlichen 0,01 Prozent gehören der 2016 gegründeten Giorgio Armani Foundation.

Das Modehaus umfasst übrigens weit mehr als Haute Couture und Düfte, für die Armani einem breiten Publikum bekannt ist. Neben der Linie Emporio Armani, die Jeans und T-Shirts für den Massenmarkt liefert, gehören auch Kosmetik, Möbel, Hotels, Restaurants und sogar eine eigene Floristik-Sparte zum Firmenkosmos. Selbst im Fußball hinterließ Armani Spuren. Als bekennender Inter-Mailand-Anhänger kleidete er ausgerechnet den Rivalen SSC Neapel ein.

Kinder hatte Giorgio Armani nie. Er hinterlässt seine Geschwister Sergio und Rossana. Ob der letzte Wunsch des Modekönigs nach einer reibungslosen Übergabe erfüllt werden kann, liegt nun in den Händen jener, die ihm über Jahrzehnte am nächsten standen.