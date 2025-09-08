Trauerfeier von Giorgio Armani: Details zur Beerdigung sind offiziell

Der Modewelt trauert noch immer. Der italienische Stardesigner Giorgio Armani starb im Alter von 91 Jahren, wie sein Unternehmen am Donnerstagnachmittag (4. September) bestätigte. Schon am Samstag (6. September) nahmen mehr als 6.000 Menschen am offenen Sarg Abschied – unter ihnen Modemacherin Donatella Versace, Fiat-Erbe John Elkann und Komponist Ludovico Einaudi.

Nun ist auch klar, wie und wo Armani seine letzte Ruhe findet.

Trauerfeier von Giorgio Armani wird offiziell

Am Montag (8. September) wird für die Beerdigung von Giorgio Armani eine ganze Gemeinde abgeriegelt. Der Modedesigner wird im engsten Kreis in Rivalta beigesetzt, einer Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern nahe seines Geburtsortes Piacenza, rund eine Stunde von Mailand entfernt. Aus Respekt vor seinem Lebenswerk bleiben daher alle Armani-Geschäfte am Montag ab 15 Uhr geschlossen.

Graf Orazio Zanardi Landi erklärte dazu in der Lokalzeitung „Libertà“: „Morgen wird Rivalta aus Sicherheitsgründen und um die Privatsphäre der Beerdigung zu gewährleisten, während der Mittagsstunden abgeriegelt sein.“

Giorgio Armani wird im engsten Kreis beigesetzt

Mit dem Begräbnis in seiner Heimat erfüllt sich Armani nun seinen letzten Wunsch. Für den Grafen ist es ein klares Zeichen für Armanis „immense Liebe zu seiner Heimatprovinz.“

Die Trauerfeier findet in der frisch restaurierten Familienkapelle statt. Nach Informationen des „Corriere della Sera“ sollen lediglich 20 Angehörige, enge Freunde und Mitarbeiter teilnehmen. Armani wird dann neben seiner Mutter Maria, seinem Vaters Ugo und seinem Bruder Sergio auf dem Friedhof von Rivalta beigesetzt.

Giorgio Armani war einer der größten Namen der internationalen Modewelt. Sein Unternehmen brachte nicht nur Kleidung hervor, sondern auch Schmuck und Parfums. Nun liegt die Zukunft des Milliarden-Imperiums in den Händen seines Lebenspartners. Gemeinsam mit Armanis Nichte Silvana, verantwortlich für die Damenkollektionen, will Leo dell’Orco das Unternehmen weiterführen.