Gina-Lisa Lohfink macht's jetzt mit DIESEM Star

Da müssen selbst die größten Fans von Gina-Lisa Lohfink (33) zwei Mal hinschauen!

Kaum wiederzuerkennen ist Gina-Lisa Lohfink in einem neuen Musikvideo. Gemeinsam mit dem R&B-Sänger Dante Thomas (41, „Miss California“, 2001) hat sie einen Song aufgenommen: „All I Need“ bringt kurz vor Weihnachten Latino-Stimmung in die Wohnzimmer.

Gina-Lisa Lohfink macht wieder Musik

In dem Musikvideo räkelt sich das TV-Sternchen leicht bekleidet in einem Cabrio und tanzt in schwarzer Unterwäsche in einem Käfig.

Mit dem optischen Part wollte die 33-Jährige sich allerdings nicht begnügen und singt selbst. Mehrere Strophen auf Deutsch steuert sie zu dem Song bei.

In denen inszeniert sich Gina-Lisa als Partymaus. „Willst du mit mir trinken, dann lass mich bezahlen / muss ich mal mit meinen Reizen prahlen / denn du kommst immer wieder wie ein Boomerang“, heißt es dort.

Schwarze Haare für das Musikvideo

Für das gemeinsame Musikvideo ließ sich das TV-Sternchen extra die Haare schwarz färben. Ganz glücklich war die Lohfink mit der Färbe-Aktion nicht, weil die dunkle Farbe ihrer Meinung nach die Stirn zu sehr betone.

Am Sonntag hatte sie ihren selbsternannten Styling-Fehler offenbar wieder korrigiert. Bei Instagram zeigte sie sich zum dritten Advent mit roten Haaren, behielt dabei aber den glatten Look mit vollem Pony bei.

Nach dem Musikvideo ließ sich Gina-Lisa Lohfink die Haare rot färben. Foto: imago images / Hartenfelser

Kritik für „All I Need“ fällt eher mau aus

Etwas mehr als 32.000 Klicks hat das Musikvideo in fünf Tagen kassiert – das ist durchaus noch ausbaufähig.

Gina-Lisa Lohfink und Dante Thomas: Um den R&B-Star ist es in den letzten Jahren ruhig geworden. 2012 spielte er noch ein Konzert in Hamburg. Foto: imago images / Michael Wigglesworth

Dementsprechend mau fallen auch die Kommentare unter dem Song aus. „Feier eigentlich diesen Musikstil voll ab, aber ich denke das Gina nicht die beste Wahl war...ist natürlich Geschmackssache“, kritisiert ein Nutzer. „Gibt es eine Version ohne Gina Lisa? Da würde es besser laufen“, findet ein Anderer.

Fans gefällt Gina-Lisas neuer Look

Am Sonntag sorgte zumindest ein Foto der leicht bekleideten Gina-Lisa aus dem Musikvideo für Begeisterung. In der schwarzen Unterwäsche aus dem Musikvideo zeigte sie sich ihren Fans bei Instagram.

„Heiß“, „Sexy“ oder „Du bist einfach der Hammer“ schrieben viele von ihnen neben das Foto. Immerhin: Wenn schon der Song eher mau aufgenommen wird, kommt immer der kurzzeitige neue Look der 33-Jährigen gut an. (vh)