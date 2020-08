Gina-Lisa Lohfink bei neuer RTL-Show „Just Tattoo Of Us“: Du wirst sie kaum wiedererkennen

Gina-Lisa Lohfink mischt bei „Just Tattoo Of Us“ (RTL) mit – und zeigt sich erneut mit einem neuen Look!

Wenn Gina-Lisa Lohfink mit einer Sache auf sich aufmerksam macht, dann ist das wohl ihr Look! In jedem TV-Format sieht die Kult-Blondine anders aus.

Und so ist es wohl kaum verwunderlich, dass die einstige „Germany's Next Top Model“-Kandidatin auch in der neuen RTL-Show „Just Tattoo Of Us“ kaum wiederzuerkennen ist.

Gina-Lisa Lohfink zeigt sich mit neuem Look

„Zack die Bohne“ – wer diese Worte hört, der denkt wohl zuerst an Gina-Lisa Lohfink. Denn mit diesem Spruch hatte sie sich 2008 in die Herzen der Fans geschlichen. Seinerzeit noch braungebrannt, mit blonden langen Haaren, sorgte sie vor allem mit ihrer direkten und aufgedrehten Art für Aufsehen.

Ein Bild aus vergangenen Tagen. Gina-Lisa Lohfink 2009 bei der Verleihung der Video Champions. (Archivbild) Foto: imago images/Lindenthaler

Seither ist viel Zeit vergangen – und Gina-Lisa Lohfink hat sich immer weiter verändert. Es folgten zahlreiche Beauty-OPs, neue Haarfarben...das Model war in jeder neuen Reality-Show immer für eine Überraschung gut.

Zu Dschungel-Camp-Zeiten trug sie beispielsweise brünette Haare, erst Ende vergangenen Jahres hatte Gina-Lisa Lohfink dann plötzlich rote Haare. Und jetzt? Ja jetzt überrascht der Reality-Star plötzlich wieder mit blonder Mähne und auffällig geschminkten roten Lippen.

-------------------------------

Das ist Gina-Lisa Lohfink:

geboren am 23. September 1986 in Seligenstadt

bekannt geworden durch ihre Teilnahme bei „Germany's Next Topmodel“ im Jahr 2008

war seither immer wieder bei verschiedenen Reality-Formaten dabei: Unter anderem „Das Dschungelcamp“, „Adam sucht Eva“

--------------------------------

Gina-Lisa Lohfink mischt mit ihrer Freundin bei RTL-Show mit

Denn genau so zeigt sie sich in der neuen RTL-Show „Just Tattoo Of Us“. Das Prinzip der Show: Paare und Freunde kommen in die Show und können ihrem Gegenüber eine Botschaft für die Ewigkeit mitgeben – in Form eines Tattoos. Die Krux: Das jeweilige Tattoo dürfen sie erst sehen, wenn es gestochen ist.

Gina-Lisa Lohfink macht bei der neuen RTL-Show „Just Tattoo Of Us“ mit. Foto: TV Now

---------------------------

----------------------------

Gina-Lisa Lohfink wagt das Experiment mit ihrer besten Freundin Mona Burunchuk. Seit Jahren sind sie ein starkes Team. Jetzt soll es den ultimativen Freundschaftsbeweis geben. Wie die Geschichte ausgeht, kannst du ab dem 3. August in der sechsteiligen Reality-Show auf Tv Now sehen.