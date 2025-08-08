Hochzeit: Gil Ofarim tritt plötzlich vor den Altar

Gil Ofarim ist allem Anschein nach wieder verheiratet. Am Freitag (8. August) gab er laut „Bild“-Information seiner Freundin Patricia L. im Seeschloss Monrepos das Ja-Wort.

Wie exklusive Fotos des Boulevard-Blatts zeigen, wartete er mit seinem Bruder Tal m schwarzen Anzug und mit streng gegeltem Haar auf Patricia, die in einem weißen Kleid mit langer Schleppe erschien. Gemeinsam posierten sie für Fotos und präsentierten ihr Glück den Parkbesuchern. Auf Fragen eines „Bild“-Reporters antworteten sie nicht. Die Vergangenheit mit seiner Davidstern-Lüge überschattete dennoch den Tag.

Hochzeit von Gil Ofarim sorgt für Aufsehen

Im Oktober 2021 hatte Gil Ofarim auf Instagram behauptet, ein Leipziger Hotelmitarbeiter habe ihn antisemitisch beleidigt. Der Satz soll gelautet haben: „Pack deinen Stern ein!“ Der Mitarbeiter bestritt dies und klagte. Nach über zwei Jahren gestand der Musiker vor Gericht: „Die Vorwürfe treffen zu. Herr W., ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir leid.“ Danach zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück und zog mit Patricia nach Freiberg am Neckar. Die Hochzeitsfeier fand auf der Dachterrasse ihres Hauses statt.

Ende April versuchte Gil Ofarim in Bochum ein musikalisches Comeback. Nur 200 Fans kamen. Vier Sicherheitsleute begleiteten ihn. Auf der Bühne sagte er: „Man kann Sachen, die geschehen sind, nicht verändern.“ Er bezeichnete sich als Stehaufmännchen: „Man kann trotzdem eins machen: nicht aufgeben, wieder aufstehen.“ Über den Hotelmitarbeiter, den er fälschlich beschuldigt hatte, äußerte er sich nicht. Reue oder weitere Entschuldigungen blieben aus.

Trotz Eheglück bleibt der Schatten der Lüge über seiner Karriere und seinem öffentlichen Bild.

