Nach Liebes-Aus – RTL-Star Gigi Birofio zieht knallharte Konsequenz!

„Das Thema Liebe ist für mich beendet“, stellt der „Dschungelcamp“-Star im Gespräch mit „Bild“ klar. Wochenlang wurde über das Beziehungsdrama der beiden spekuliert, nun ist alles raus. Vicky machte Anfang Oktober Schluss und erklärte offen, dass Gigi ihr nie etwas Schlechtes getan habe, im Gegenteil. Er sei wirklich gut zu ihr gewesen und habe sich Mühe gegeben.

Trotzdem war für sie irgendwann Schluss. Gigi zeigt sich nun gefasst, aber abgeklärt. „Wir sind gut miteinander, aber ich brauche keine Beziehung mehr“, sagt der Reality-TV-Star. Statt Liebe will er künftig nur noch lockere Bekanntschaften. „Da kann man nicht so verletzt werden, weil beide wissen, worauf sie sich einlassen.“

Für viele Fans dürfte das Aus völlig überraschend gekommen sei. Erst im März hatten Gigi und Vicky ihre Liebe öffentlich gemacht – inklusive Partner-Tattoos! Bei der Traumhochzeit von Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) sprach das Paar sogar von einer eigenen Hochzeit. Jetzt ist davon nichts mehr übrig. „Wir sind nicht im Hass auseinandergegangen und haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander“, verrät Gigi weiter.

Während es in der Liebe also kriselt, läuft es beruflich für ihn umso besser. In der RTL+-Serie „Euphorie“ spielt er sich selbst – mit typisch Gigi-Charme. „Die haben mir ein paar Texte gegeben, aber dann meinte ich, dass ich so nie reden würde“, lacht er. Also schrieb er sie kurzerhand um.