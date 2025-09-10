„Genial daneben“-Star bekämpfte Sucht: „Es hat niemand bemerkt“

„Alles nichts oder?“, „Tutti Frutti“ oder „Genial daneben“ – Kult-Shows die TV-Geschichte geschrieben haben und stets mit dabei: Hugo Egon Balder (74). Er ist schon lange im Showgeschäft und weiß wie der Hase läuft. Da brauch man Ausdauer! Dabei bricht der Moderator mit einem Laster.

Balder hat es tatsächlich getan! Mit fast 75 Jahren verabschiedet sich das TV-Urgestein von seiner jahrzehntelangen Begleiterin – der Zigarette. Und das völlig unerwartet!

„Genial daneben“-Star bricht mit lästigem Laster

Im August machte Balder laut der Deutschen Presse-Agentur Schluss mit dem Rauchen. „Meine Frau hat zu mir gesagt: ‚Kannst du mal aufhören zu husten?‘ Da fragte ich: ‚Ja, wie denn?‘ Sie entgegnete: ‚Hör doch mal auf zu rauchen‘.“ erzählt der 74-Jährige. Zack, Entscheidung getroffen! Nach unglaublichen 62 Jahren war die Raucherkarriere vorbei – „von einer Sekunde auf die andere.“

+++ Auch spannend: ZDF: „Bares für Rares“-Händler schimpft: „Die Expertise interessiert uns einen feuchten Kehricht“ +++

Der Effekt? Positiv! „Mir geht es besser als vor fünf Jahren, als ich 70 wurde“, schwärmt der „Genial daneben“-Star, der bald seinen 75. feiert. Doch der Clou: Keiner hat’s bemerkt! „Der Witz an der Sache ist aber, dass es niemand bemerkt hat. Selbst nach drei Stunden in der Kneipe meinte niemand zu mir: ‚Sag mal, rauchst du gar nicht mehr?’“, so Balder verblüfft.

Weitere Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Früher rannte er schon nach 15 Minuten zum Qualmen nach draußen, egal ob Schnee oder Regen. „Das fällt jetzt alles weg, aber es fällt keinem Menschen auf“, erklärt er und betont: „Ich fühle mich viel besser“. Seine Story erzählte er auch im „Kölner Treff“.

Ein gelungener Abschied von der Sucht, der still und heimlich über die Bühne ging. Damit zeigt der TV-Star eindrucksvoll, dass es für einen Neuanfang nie zu spät ist!