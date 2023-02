„Die Geissens“: Robert droht seiner Carmen – Wenn DAS passiert, „ist dein Leben zu Ende!“

Ab hier hört für Robert Geiss der Spaß auf! Auch in der aktuellen Staffel „Die Geissens“ gewähren Robert, Carmen und ihre beiden Töchter Shania und Davina wieder jede Menge Einblicke in ihren Familienalltag. In der neuesten Folge scheint der Haussegen allerdings gewaltig schief zu hängen…

Der Hausherr hat sich ein neues Vorhaben in den Kopf gesetzt: Robert will das Anwesen in St. Tropez umgestalten. Dafür forderte der Unternehmer kurzerhand einen Bagger in seinen Vorgarten an. Was anfangs noch wie ein Spaß aussah, jagte Roooobert im nächsten Moment aber einen ganz schönen Schrecken ein!

Robert Geiss warnt seine Liebste vor

Nachdem der Reality-TV-Star bemerkte, dass das Personal zu langsam mit dem Bagger arbeitete, setzte sich Robert einfach selbst hinters Steuer. Dieser Anblick ließ auch seine Ehefrau Carmen neidisch werden. „Lass mich auch mal“, forderte die Millionärsgattin. Gesagt, getan.

Doch schon nach wenigen Sekunden bemerkte Robert, dass er sich damit in große Gefahr begab. „Wenn du mich umfahren solltest, ist dein Leben zu Ende“, drohte der 59-Jährige seiner Liebsten. Sollte ihn die Schaufel wegrammen, ist dem TV-Star wohl kaum noch zu lachen. Aber alle Sorge war umsonst: Mit wenig Übung schien Carmen den Dreh direkt rauszuhaben und baggerte munter im Vorgarten umher.

Carmen Geiss ist Bagger-Profi

Das Graben der Löcher dürfte wohl zu einem neuen Hobby der Blondine geworden sein. „Mega ist das! Ich find das geil. Ich wäre besser Baggerfahrer geworden“, schwärmte Carmen mit einem strahlenden Lächeln. An Roberts zweiter Baustelle – dem Tieferlegen seines Rolls Royce – sah es hingegen nicht so rosig aus.

Mehrere Themen:

Trotz Hilfe von starken Männerhänden rollte der Luxuswagen von der Vorrichtung und verursachte einen folgenschweren Schaden: Der Wagen knallte gegen die Medusa-Skulptur aus Stein. Nicht nur ein Kratzer im Auto, sondern auch miese Laune bei Robert. Tja, vielleicht muss auch hier beim nächsten Mal Carmen ans Werk: Die Millionärsgattin scheint schließlich ein absolutes Allround-Talent zu sein – zumindest was das Baggern betrifft.