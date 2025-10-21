Carmen Geiss feiert Oktoberfest – doch es ist die Luxus-Variante

Die Wiesn 2025 ist zwar bereits am 5. Oktober nach rund zwei Wochen beendet worden – doch RTL Zwei-Bekanntheit Carmen Geiss lässt es sich auch zwei Wochen später nicht nehmen einen Wiesn-Look auf ihrem Instagram-Account zu präsentieren. Gemeinsam mit Ehemann Robert strahlt sie in ihrer Tracht. Der Anlass ist jedoch kein gewöhnlicher: Ein Oktoberfest im Yachtclub!

Carmen Geiss erscheint in einem pinken knielangen Dirndl, dass sowohl an der Schürze als auch am Rücken und an den Ärmeln Details in Spitzenoptik aufweist. Ihre Haare trägt sie geschlossen – teils geflochten, teils zu einem lässigen Dutt zusammengesteckt. Dazu kombiniert sie spitze, goldene High-Heels und eine kleine glitzernde Handtasche. Aber gab es überhaupt Parallelen zum traditionellen Oktoberfest in München?

Die Geissens feiern Oktoberfest im Yachtclub

Auf Instagram erklärt Carmen Geiss: „Das war mal ein Oktoberfest mit Herzblut! Viel Liebe zum Deko-Detail, super Essen und natürlich leckerem Bier – fast wie auf der Wiesn in München… nur dass man hier statt auf Bierbänken mit Blick auf Yachten sitzt. Und ich hatte wieder ein wahnsinnig schönes Dirndl von Astrid Söll – ich habe so viele Komplimente dafür bekommen! Da fühlt man sich wenigstens ein bisschen wie in München. Astrid ist einfach eine fantastische Designerin für Dirndl – und das merkt man bei jedem Detail!“

+++ Carmen Geiss gedenkt Jack White: „Ich bin zutiefst erschüttert“ +++

„In Monaco haben wir ja riesig viel Platz – aber zum Glück auch den Yachtclub, der seit so vielen Jahren das legendäre Oktoberfest Yachtclub Monaco feiert. Mit vielen freiwilligen Helfern, die mindestens genauso viel Spaß haben wie Durst! Astrid Söll, ich finde mein Dirndl so schön, ihr auch?“

Fans sind hellauf begeistert von der Outfit-Wahl

In kürzester Zeit häufen sich die Kommentare unter Carmen Geiss‘ Instagram-Beitrag. Dabei sind sich nahezu alle einige:

„Ich liebe die Wiesn und dein Dirndl!“

„Richtig süßes Dirndl. Ihr Zwei seht richtig fesch aus!“

„Wahnsinn – sieht einfach perfekt aus!“

„Wunderschönes Kleid, tolle Farbe!“

„Alles einfach perfekt!“

„Ein Traum in pink!“

Mit ihrem extravaganten Auftritt beweist Carmen Geiss einmal mehr, dass das Oktoberfest-Feeling auch fernab der Münchner Theresienwiese gefeiert werden kann – stilecht, glamourös und mit einer gehörigen Portion Geissens-Charme. Statt Festzelt und Bierbank setzt sie auf Yachten und Glitzer, bleibt dabei aber ihrer Liebe zur bayerischen Tradition treu. Ihre Fans sind begeistert, und eines steht fest: Wenn Carmen feiert, dann mit Stil – egal ob in München, Monaco oder einem anderen beliebigen Ort!