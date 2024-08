„Gefragt – Gejagt“: Alexander Bommes verschlägt es die Sprache – Kandidatin kennt den Jäger privat

Nachdem Olympia die ARD gerade fest im Griff hat, ist endlich wieder ein Programmplatz für „Gefragt – Gejagt“ frei geworden. In der beliebten Quizshow geht es auch am Samstag (3. August) wieder um jede Menge knifflige Fragen und spannende Raterunden. Doch wer schafft es, sich gegen die knallharten Jäger durchzusetzen? Mit von der Partie sind nicht nur die Kandidaten, sondern wie immer Moderator Alexander Bommes. Die Jagd beginnt!

„Gefragt – Gejagt“: Bommes verschlägt es die Sprache

In den Abend startet Medientrainerin Jaqueline, um sich der Schnellraterunde zu stellen. Dort kann sie sich bereits stolze 2.500 Euro sichern. Doch bevor es in das entscheidende Duell gegen den Jäger geht, hakt Moderator Alexander Bommes nach: Gegen wen würde Jaqueline am liebsten antreten?

Ihre Antwort überrascht: Neben Frauen als Gegner würde sie sich gerne mit Jäger Sebastian Klussmann messen, der ebenfalls aus Berlin stammt. Doch das ist nicht der einzige Grund! Jaqueline war nämlich bereits bei einem von Klussmanns bekannten Pub-Quizzen und kennt ihn daher privat, wie sie Moderator Alexander Bommes erzählt. Der kommt danach aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Doch schon kurz danach muss die Kandidatin eine bittere Enttäuschung hinnehmen.

„Gefragt – Gejagt“-Kandidatin wird enttäuscht

Denn Jäger Sebastian Klussmann steht bei „Gefragt – Gejagt“ nicht zur Auswahl. Stattdessen trifft sie auf den Jäger Sebastian Jacoby, der ihr die Wahl zwischen 800 Euro und einem satten Jackpot von 16.000 Euro anbietet. Jaqueline entscheidet sich für den goldenen Mittelweg und spielt um 2.500 Euro.

Ob die Medientrainerin den Sieg davontragen und sich für das große Finale qualifizieren kann, erfahren die Zuschauer in der ARD-Mediathek.

In „Gefragt – Gejagt“ tritt ein Team von vier Kandidaten gegen ein Mitglied der Quiz-Elite an. Die ARD zeigt Wiederholungsfolgen der Sendung. Momentan müssen wegen Olympia einige Episoden in der Woche aus dem Programm gestrichen werden.