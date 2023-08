„Gefragt – Gejagt“: Sensation in der ARD! Bommes will die Sendung sofort beenden

Am Montag (24. Juli) hieß es wieder: „Die Jagd beginnt.“ Um Punkt 17.58 Uhr begrüßte Moderator Alexander Bommes das Publikum zu einer neuen Folge von „Gefragt – Gejagt“. Zu diesem Zeitpunkt wusste er allerdings noch nicht, was dann passieren wird. Sowas gab es in der ARD-Show nämlich noch nie.

Die vier cleveren Kandidaten standen in den Startlöchern, um sich eine große Stange Geld zu sichern. Den Auftakt macht an diesem Abend Petra, die in ihrer Schnellraterunde alle vom Hocker hauen soll. „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes kam aus dem Staunen nicht mehr raus.

„Gefragt – Gejagt“-Kandidatin gelingt Sensation

Die Kandidaten der beliebten Quiz-Show müssen sich zu Beginn einer Schnellraterunde stellen. Dort bekommen sie innerhalb von einer Minute Fragen von Alexander Bommes gestellt, die es richtig zu beantworten gilt. Für jede korrekte Antwort gibt es 500 Euro auf dem Spielerkonto des Teilnehmers.

Schon zu Beginn der Schnellraterunde von Petra wurde klar: Die Kandidatin hat richtig was auf dem Kasten. Eine richtige Antwort jagte die nächste. Letztendlich konnte sich die Dame wahnsinnige 6.500 Euro sichern. Moderator Alexander Bommes war nach diesem Auftakt sprachlos.

Bommes traut seinen Augen kaum

„So, ich glaube wir beenden die Sendung“, sagte Alexander Bommes, nachdem Petra die letzte Frage beantwortet hat. „6.500 Euro, da weiß ich jetzt nicht, ob wir das schon mal hatten. Du bist nicht von dieser Welt“, lobte er die Kandidatin und klatschte gemeinsam mit den drei anderen Kandidaten. Der Moderator war so fasziniert von der Leistung, dass er kurz sogar Betrug witterte.

„Bist du von ‚Verstehen Sie Spaß?'“, fragte der 47-Jährige völlig entgeistert. Dabei erinnerte er sich an eine ehemalige Kandidatin, die im Rahmen der Unterhaltungsshow „Verstehen Sie Spaß?“ stolze 8.000 Euro in der Schnellraterunde erspielen konnte. Alles fake natürlich. Doch Petra ist echt, wie sie selbst betonte. Da sollte das Duell gegen den Jäger wohl ein Kinderspiel sein.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags im TV und online in der Mediathek.