„Gefragt – Gejagt“: Jägerin unterbricht plötzlich die letzte Sendung – der Grund ist traurig

Traurig, aber wahr: Die diesjährige Staffel von „Gefragt – Gejagt“ nimmt am Freitagabend (4. Oktober) ein Ende. Zum letzte Mal vor der Winterpause eröffnet Moderator Alexander Bommes die Jagd. Die letzten Kandidaten in diesem Jahr heißen Michael Wilms-Costa Gellrich, Janine Walker, Can Inan Özalp und Katharina Schlipp.

Zu Schluss der „Gefragt – Gejagt“-Staffel gibt sich Jägerin Adriane Rickel nochmal die Ehre. Bei ihrem letzten Auftritt startet sie anders in die Sendung als gewohnt. Dafür unterbricht sie Alexander Bommes plötzlich und sorgt mit einem emotionalen Monolog für einen unvergesslichen Moment.

„Gefragt – Gejagt“: Jägerin hat Tränen in den Augen

Die Sendung startet auch am großen Finaltag wie gewohnt: Nachdem Alexander Bommes die Kandidaten vorgestellt hat, geht es auch schon in die Schnellraterunde. Doch bevor das erste Duell zwischen Adriane Rickel und Katharina Schlipp losgehen kann, unterbricht die Quiz-Expertin die Sendung. „Herr Bommes, würden Sie mir noch eine halbe Minute gestatten?“, fragt die Jägerin plötzlich.

Der Moderator wirkt überrascht, doch er kann ihr diesen Wunsch nicht abschlagen. Kurz darauf wird es im ARD-Studio dann richtig emotional. Zunächst bedankt sich Adriane Rickel bei den Kandidaten der Staffel. Doch dabei bleibt es nicht. Mit Tränen in den Augen sagt die Jägerin kurz darauf: „Wir haben dieses Jahr ein Herzstück der Sendung verloren: Klaus Otto Nagorsnik. Das haben wir aber gut gemanagt und sind als ‚Gefragt – Gejagt‘-Familie gewachsen. Das hätte ihn sicherlich sehr gefreut.“

„Gefragt – Gejagt“-Zuschauer werden emotional

Für diese rührende Rede bekommt Adriane Rickel Applaus im Studio. Und auch die Zuschauer vor den Bildschirmen sind von ihren Worten begeistert. Auf X ist die Anteilnahme riesig. „Hach. Und diese Rede war jetzt wohl gleich mal der eigentliche Höhepunkt dieser Sendung“, schreibt ein Zuschauer beispielsweise. Ein anderer findet: „Schön das auch in der letzten Folge noch mal dem schmerzlich vermissten K.O. gedacht wird!“

Auch wenn die diesjährige Staffel von „Gefragt – Gejagt“ zu Ende ist, können die Fans alle Folgen nochmal online in der ARD-Mediathek nachschauen.