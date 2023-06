„Gefragt – Gejagt“: Düsseldorfer lässt sich von Heimatliebe leiten – die Quittung kommt sofort

Eine neue Runde „Gefragt – Gejagt“ bedeutet auch, ein frisches Set von Kandidatinnen und Kandidaten, die sich einem Profi, wie am Dienstagabend (13. Juni) Jägerin Adriane Rickel, stellen müssen. Dass die ordentlich was drauf hat, wenn es um das Thema Allgemeinwissen geht, ist allen der Anwesenden bewusst.

Auch „Gefragt – Gejagt“-Kandidat Ingo aus Düsseldorf zittert bei dem Gedanken an seine Gegnerin. Bevor Rickel aber loslegen darf, muss Ingo zunächst einmal die schnelle Quizrunde mit ARD-Moderator Alexander Bommes hinter sich bringen. Wobei er sich bei einer Frage zu sehr von seinem Lokal-Patriotismus lenken lässt.

„Gefragt – Gejagt“: Düsseldorfer tappt bei NRW-Frage im Dunkeln

Ingo darf aus seinem Viererteam als Erster ran und sich dem Fragenhagel in der Schnellrate-Runde stellen. „Ich bin nie bereit, aber wir legen los“, kündigt er schon mal an, kann dann aber zeigen, dass bereit sein nicht alles ist. In 60 Sekunden soll er so viele Fragen wie möglich beantworten.

Doch gleich bei der Ersten greift er ordentlich daneben. Alexander Bommes will wissen: „Welche Großstadt ist die Medienstadt in NRW?“ Eigentlich müsste Ingo jetzt abliefern, immerhin ist Düsseldorf die Landeshauptstadt von NRW, dass er also über sein Bundesland bestens Bescheid weiß, klingt gar nicht so abwegig. Aber eben davon lässt er sich anscheinend blenden und tippt auf seine eigene Stadt, Düsseldorf, als richtige Antwort.

++ „Gefragt – Gejagt“: Staffelauftakt in der ARD, Zuschauer werden deutlich ++

ARD-Kandidat erklärt sich

Die Antwort folgt prompt – es wäre Köln gewesen. Ausgerechnet die Stadt, mit der es wohl seit Anbeginn der Zeit Rivalitäten gibt. Aber immerhin haben die Kölner keinen Medienhafen, von dem sich ihre Position als Medienstadt ableiten ließe. Wobei der Mediapark in Köln Ingo auch auf die richtige Spur hätte bringen können.

Mehr News:

Am Ende steht fest, Ingo hat die Frage falsch beantwortet und weiter geht’s. Nach der Runde kommt Alexander Bommes dann aber nochmal darauf zurück und frotzelt: „Die ersten beiden, die gingen gleich nicht. Du hast bei Medienstadt Düsseldorf genommen …“

Entschuldigend erklärt Ingo: „Ja, das war irgendwie Lokalkolorit, keine Ahnung.“

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.