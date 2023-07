Gestern noch Zuschauer, heute schon Kandidat – für Sven aus Münster ist aus dieser Vorstellung Wirklichkeit geworden. Am Dienstagabend (4. Juli) soll er sich im Rennen ums große Geld gegen den „Besserwisser“, Jäger Sebastian Klussmann, bei „Gefragt – Gejagt“ durchsetzen.

Während sich Sebastian und Sven im Duell gegenüberstehen, grätscht „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes gnadenlos rein und teilt ordentlich aus. Doch die Quittung kommt sofort.

„Gefragt – Gejagt“: Frage wird zum Auslöser

Dass Alexander Bommes gerne mal den ein oder anderen lockeren Kommentar ablässt, dürfte langjährigen „Gefragt – Gejagt“-Zuschauerinnen und Zuschauern bewusst sein. Jetzt nahm er kurzerhand eine Frage zum Anlass, um Jäger Sebastian Klussmann ein eindeutiges Zeichen zu senden.

In der Show von Dienstag geht es um die Beantwortung folgender Frage: „Welcher Song beginnt mit den Worten ‚You don’t have to be beautiful?“. Und das sind die Antwortmöglichkeiten:

A) Bad Guy (Eilish)

B) Let it Be (Beatles)

C) Kiss (Prince)

ARD-Moderator Bommes teilt aus

Nach der Auflösung, Antwort C „Kiss“ von Prince ist richtig, frotzelt der ARD-Moderator: „Ist ja auch ein bisschen eine Anlehnung an die Jäger. You dont‘ have to be beautiful to be a Chaser. (zu Deutsch: Du musst nicht schön sein, um ein Jäger zu sein)“ Ganz schön fies!

Mehr News:

Aber Klussmann nimmt’s gelassen und feilt schon am Gegenschlag. Weil Bommes zuvor die Liedzeile halbwegs singend vorgetragen hatte, kontert der Jäger jetzt mit: „Das war aber der falsche Ton. Sie hätten ein bisschen höher anstimmen müssen“.

Alexander Bommes fragt skeptisch dreinschauend nach und sagt: „Wollen Sie mich jetzt zum Singen bringen?“ Klussmann: „Ich bin ja nicht der Jacoby“. Gemeint ist damit natürlich niemand Geringerer als Jäger-Kollege Sebastian Jacoby. Bommes will nicht weiter darauf eingehen und sagt: „Weiter geht’s, ich lasse mich hier nicht provozieren.“ Damit dürfte dann alles geklärt sein.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.