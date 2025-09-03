Verdacht bestätigt – ARD macht „Gefragt – Gejagt“-Ausgabe offiziell

Fans dürfen sich den 6. September dick im Kalender markieren! Dann läuft zur Primetime in der ARD eine besondere Ausgabe der beliebten Quizshow „Gefragt – Gejagt.“ Statt Hobby-Quizzern stellen sich diesmal 16 Prominente der gefürchteten Quiz-Elite und spielen für den guten Zweck.

Normalerweise treten in der Show ganz normale Kandidaten als Team gegen die sogenannten Jäger an. Doch nun sorgt die ARD für Abwechslung und kündigt das Promi-Special bereits via Instagram an: „Kurzer Hinweis! Samstag sehen wir uns mit 16 Prominenten wieder zur Primetime im Ersten!“

Mit dabei sind bekannte Gesichter aus Fernsehen, Sport, Comedy und Musik.

„Gefragt – Gejagt“ zur Primetime

Einige Fans hatten den Verdacht schon vorher. Nachrichtensprecher Jens Riewa verplapperte sich in seiner Instagram-Story und jetzt ist es offiziell – der Moderator gehört tatsächlich zu den Teilnehmern. Die vollständige Liste sieht folgendermaßen aus:

Moderatorin Pinar Atalay

Nachrichtensprecher Jens Riewa

Sportjournalistin Okka Gundel

Ex-Fußballprofi Fredi Bobic

Kolumnistin Paula Lambert

Songwriter Max Giesinger

Schauspielerin Elisabeth Lanz

Schauspieler Axel Milberg

Schauspieler Oliver Wnuk

Schauspieler Tom Wlaschiha

Schauspielerin Eva Padberg

Sängerin Stefanie Hertel

Moderatorin Panagiota Petridou

Comedian Atze Schröder

Comedian Michael Mittermeier

Comedian Florian Schroeder

„Gefragt – Gejagt“-Fans reagieren deutlich

Aufgeteilt in vier Teams treten die Promis gegen die Profi-Quizzer der Show an. Darunter befinden sich Sebastian Klussmann, Adriane Rickel, Annegret Schenkel, Dr. Thomas Kinne und Sebastian Jacoby. Gewinnt ein Promi-Team, fließt das erspielte Geld an einen wohltätigen Zweck.

++ auch interessant: ARD macht es offiziell – Kultserie kehrt zurück ++

Die Fans freut es schonmal. „Juhu, endlich was Vernünftiges im TV“, schreibt eine Userin. Ein anderer ergänzt: „Schon rot im Kalender angestrichen. Das wird supertoll!“ Und ein Dritter meint: „Der Samstagabend ist gerettet.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wer am 6. September keine Zeit hat, kein Problem: Die Promi-Ausgabe läuft parallel in der ARD-Mediathek und ist dort anschließend noch eine Weile abrufbar.