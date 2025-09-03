Verdacht bestätigt – ARD macht „Gefragt – Gejagt“-Ausgabe offiziell

Fans dürfen sich den 6. September dick im Kalender markieren! Dann läuft zur Primetime in der ARD eine besondere Ausgabe der beliebten Quizshow „Gefragt – Gejagt.“ Statt Hobby-Quizzern stellen sich diesmal 16 Prominente der gefürchteten Quiz-Elite und spielen für den guten Zweck.
Normalerweise treten in der Show ganz normale Kandidaten als Team gegen die sogenannten Jäger an. Doch nun sorgt die ARD für Abwechslung und kündigt das Promi-Special bereits via Instagram an: „Kurzer Hinweis! Samstag sehen wir uns mit 16 Prominenten wieder zur Primetime im Ersten!“
Mit dabei sind bekannte Gesichter aus Fernsehen, Sport, Comedy und Musik.
„Gefragt – Gejagt“ zur Primetime
Einige Fans hatten den Verdacht schon vorher. Nachrichtensprecher Jens Riewa verplapperte sich in seiner Instagram-Story und jetzt ist es offiziell – der Moderator gehört tatsächlich zu den Teilnehmern. Die vollständige Liste sieht folgendermaßen aus:
- Moderatorin Pinar Atalay
- Nachrichtensprecher Jens Riewa
- Sportjournalistin Okka Gundel
- Ex-Fußballprofi Fredi Bobic
- Kolumnistin Paula Lambert
- Songwriter Max Giesinger
- Schauspielerin Elisabeth Lanz
- Schauspieler Axel Milberg
- Schauspieler Oliver Wnuk
- Schauspieler Tom Wlaschiha
- Schauspielerin Eva Padberg
- Sängerin Stefanie Hertel
- Moderatorin Panagiota Petridou
- Comedian Atze Schröder
- Comedian Michael Mittermeier
- Comedian Florian Schroeder
„Gefragt – Gejagt“-Fans reagieren deutlich
Aufgeteilt in vier Teams treten die Promis gegen die Profi-Quizzer der Show an. Darunter befinden sich Sebastian Klussmann, Adriane Rickel, Annegret Schenkel, Dr. Thomas Kinne und Sebastian Jacoby. Gewinnt ein Promi-Team, fließt das erspielte Geld an einen wohltätigen Zweck.
Die Fans freut es schonmal. „Juhu, endlich was Vernünftiges im TV“, schreibt eine Userin. Ein anderer ergänzt: „Schon rot im Kalender angestrichen. Das wird supertoll!“ Und ein Dritter meint: „Der Samstagabend ist gerettet.“
Wer am 6. September keine Zeit hat, kein Problem: Die Promi-Ausgabe läuft parallel in der ARD-Mediathek und ist dort anschließend noch eine Weile abrufbar.