„Gefragt – Gejagt“: Bommes drückt für SIE ein Auge zu –“Ausnahmsweise erlaubt“

In der ARD wird wieder gequizzt. Um Punkt 18.00 Uhr begrüßt Moderator Alexander Bommes das Publikum zu einer neuen Folge von „Gefragt – Gejagt“. Am Donnerstagabend (14. September) treten Sarah Hücker, Andre Wagner, Margareta Brüchle und Rainer Volkert gegen die Quizprofis an.

Ihr Ziel: Im Verlauf der Sendung wollen sie durch richtige Antworten so viel Geld wie möglich mit nach Hause nehmen. Doch die Jäger von „Gefragt – Gejagt“ stehen ihm bei diesem Vorhaben im Weg. Doch an diesem Abend haben die Kandidaten einen vermeintlichen Vorteil: Sie spielen nicht zu viert, sondern zu fünft.

„Gefragt – Gejagt“: Kandidatin sorgt für Überraschung

Normalerweise bestehen die Quiz-Teams immer nur aus vier Kandidaten, die gemeinsam ins Finale kommen wollen. Dafür müssen sie erstmal an Dr. Manuel Hobiger alias „Der Quizvulkan“ vorbei. Doch am Donnerstagabend sieht das Ganze anders aus. Es sind fünf Teilnehmer im Studio.

Schon als Kandidatin Sarah zu Alexander Bommes in die Schnellraterunde kommt, fällt es sofort auf: Die Frau aus Regensburg ist schwanger. „Ich habe ja auch Hilfe mitgebracht“, sagt Sarah strahlend und reibt sich über ihren Babybauch. Da kann der ARD-Moderator nur schmunzeln.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes drückt ein Auge zu

Somit besteht das Team aus fünf statt vier. Doch was bedeutet das nun für die Kandidatin? „Dann spielt ihr zu zweit heute, das ist ausnahmsweise erlaubt“, sagt Alexander Bommes mit einem Augenzwinkern. Wie es scheint, hat ihr ungeborenes Kind ihr wirklich geholfen: Stolze 4.000 Euro kann sich die Kandidatin in der Schnellfragerunde sichern. Letztendlich schafft sie es sogar ins Finale.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags ab 18.00 Uhr im TV-Programm und anschließend online in der Mediathek.