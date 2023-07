Alexander Bommes scheint es auf „Gefragt – Gejagt“-Jäger Sebastian Klussmann abgesehen zu haben. Jedenfalls ist es am Donnerstag (13. Juli) der zweite Tag in Folge, dass sich der Moderator auf Kosten seines Show-Kollegen bestens amüsiert.

In seiner Vorstellungsrunde hat er einiges über den „Besserwisser“ zu sagen. Als „Gefragt – Gejagt“-Kandidat Martin aus Hamburg dann aber konkret wird, rudert der ARD-Mann schleunigst zurück.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes stellt die Jäger vor

Nach der Schnellraterunde mit Alexander Bommes stellt sich wie immer die Frage aller Fragen, welcher Jäger erwartet den Kandidaten? Bis zum Schluss bleibt es nicht nur für die Teilnehmenden, sondern auch die Zuschauenden spannend, wer sich beweisen muss.

Zur Auswahl stehen am Donnerstagabend drei Herren aus dem Jäger-Team von „Gefragt – Gejagt“. Alexander Bommes stellt vor: „Ich hätte hinter der Bühne Herrn Hobiger, den ‚Quizvulkan‘. Er verspricht den Kandidaten ja immer sehr viel Rendite, wenn sie sich mal für sein Risiko-Kapital entscheiden würden.“

Und weiter: „Herr Nagorsnik, der ‚Bibliothekar‘. Er hat sich jetzt ein Sparbuch geholt, sagt er. Er fand die Lektüre allerdings ausgesprochen langweilig.“ Oder: „Herr Klussmann, der ‚Besserwisser‘. Seine Bank hat ihm ja angeboten, Aktien zu zeichnen, er ist aber lieber zum Akt zeichnen gegangen. Das passt auch besser zu ihm, glaube ich.“

Alexander Bommes rudert in ARD-Show zurück

Dann will Alexander Bommes von ARD-Kandidat Martin wissen: „Wen hättest du gerne?“ Eine knifflige Frage bei so einer hochkarätigen Auswahl. Der Hamburger antwortet mit: „Herrn Klussmann“.

Dann witzelt er: „Vielleicht hat er ja was mitgebracht aus der Akt-Zeichnung“. Dass die mit hoher Wahrscheinlichkeit ironisch gemeinte Aussage, Sebastian Klussmann könnte als Akt-Zeichner aktiv sein, so ernst genommen werden würde, scheint Bommes nicht geahnt zu haben.

Also rudert er zurück und sagt: „Oh, das wollen wir nicht, glaube ich. Also jetzt hoffe ich, dass er nicht kommt.“ Akt hin oder her, am Ende ist es Dr. Manuel Hobiger, der zum Duell auftaucht.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.