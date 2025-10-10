„Gefragt – Gejagt“-Kandidaten machen baff – „Seid ihr verrückt?“

In der aktuellen Ausgabe der ARD-Show „Gefragt – Gejagt“ kam es am Dienstagabend (8. Oktober) zu einem Moment, der selbst die Jägerin sprachlos machte. Gleich zwei Kandidaten stellten ihre Nervenstärke unter Beweis und sorgten für ein Finale, das so wohl niemand erwartet hatte.

Kandidatin Sabine Gerzen legte mit einer starken Schnellraterunde vor. Sie erspielte 2.500 Euro und ließ Jägerin Adriane Rickel hinter sich. Auch Polizist Sven Jautz aus Baden-Württemberg zeigte Kampfgeist. Mit 3.500 Euro sicherte er sich ebenfalls den Platz im Finale. Gemeinsam spielten sie nun um satte 6.000 Euro.

Spannung pur bei „Gefragt – Gejagt“

Moderator Alexander Bommes bemerkte zunächst, dass nur zwei Kandidaten den Sprung ins Finale geschafft hatten. „Das große Geld und ein großer Vorsprung sind uns verwehrt“, kommentierte er halb scherzhaft. Doch das Duo sollte ihn schnell eines Besseren belehren.

In zwei Minuten beantworteten die beiden Frage um Frage mit beeindruckender Präzision. Kaum war die Zeit abgelaufen, staunte Bommes ungläubig: „23 Punkte, seid ihr verrückt?“ Er lobte ihre Leistung als „fantastisch“ und holte die Jägerin zurück ins Studio.

„Gefragt – Gejagt“ schreibt Quiz-Geschichte

Auch Adriane Rickel konnte ihren Augen kaum trauen. Noch nie hatte sie in einem Finale so viele richtige Antworten gesehen. Auf Bommes Frage, ob sie je gegen 23 Punkte angetreten sei, sagte sie ehrlich: „Ich habe 22 geschlagen, aber keine 23.“ Damit war klar: Das Duo hatte Geschichte geschrieben.

Die Jägerin gab alles, doch 19 Punkte reichten nicht. Drei Fragen blieben unbeantwortet – der Sieg ging an Sabine Gerzen und Sven Jautz. Bommes freute sich mit ihnen: „Super, ihr habt gewonnen. Das wäre auch wirklich schade gewesen, mit einer 23 zu verlieren.“

Adriane Rickel nahm die Niederlage sportlich: „Ich fand mich auch nicht schlecht, aber die beiden waren besser.“ Mit ihren 23 richtigen Antworten stellten die Kandidaten einen neuen Rekord bei „Gefragt – Gejagt“ auf und sorgten für einen Gänsehautmoment, den selbst eingefleischte Quiz-Fans so schnell nicht vergessen werden.