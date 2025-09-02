Unterbrechung bei „Gefragt – Gejagt“ – Alexander Bommes reagiert sofort

Endlich ist „Gefragt – Gejagt“ nach einer langen Sommerpause zurück im ARD-Abendprogramm! Auch am Montag (1. September) stellten sich wieder vier Kandidaten dem Wettstreit um ein sattes Preisgeld. Doch diesmal stand weniger das Quiz im Vordergrund als ein überraschender Zwischenfall.

Unter den Kandidaten war auch Maren, eine Fremdsprachenkorrespondentin aus Nordheim. In der Schnellraterunde schlägt sie sich noch solide und trifft schließlich auf Jäger Sebastian Klussmann. Das Duell beginnt routiniert, Frage um Frage arbeitet sich Maren voran. Doch nach wenigen Minuten muss die Kandidatin plötzlich die Raterunde unterbrechen.

„Gefragt – Gejagt“-Kandidatin fühlt sich plötzlich unwohl

Die Wettbewerbskonstellation und ungewohnte Situation vor der Kamera einer Show, die von Millionen Menschen verfolgt wird – all das war offenbar zu viel für die Fremdsprachenkorrespondentin. Maren beantwortete zwar weiterhin jede Frage richtig, doch nach rund fünfzehn Minuten merkte man ihr an, dass es ihr körperlich schlechter ging. Plötzlich hörte man die Kandidatin sagen, dass ihr schwindelig sei.

Moderator Alexander Bommes zögerte nicht und reagierte sofort.

„Gefragt – Gejagt“-Moderator reagiert sofort

„Nehmen wir einen Stuhl“, schlug Bommes direkt vor. Die Fragerunde wurde kurzzeitig unterbrochen, damit ein Mitarbeiter Maren einen Stuhl bringen konnte. Nachdem sich die Kandidatin wieder gesammelt hatte, konnte das Quizduell mit dem Jäger weitergehen.

„Bist nicht die Erste“, scherzte Alexander Bommes im Nachhinein. Maren hielt anschließend bis zur letzten Frage durch und konnte sich so noch einen Platz im Finale sichern.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Dass Bommes so souverän reagierte, ist kaum verwunderlich. Seit 2012 moderiert er „Gefragt – Gejagt“, erst im NDR, seit 2015 auch in der ARD. Zudem ist er als Sportmoderator Live-Situationen gewohnt, in denen Spontanität und Improvisation gefragt sind.