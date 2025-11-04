„Gefragt – Gejagt“-Kandidatin in Not: Bommes muss eingreifen

Seit Jahren zählt „Gefragt – Gejagt“ zu den spannendsten Quizshows im deutschen Fernsehen. Moderator Alexander Bommes führt durch das Format, das Wissen, Reaktionsvermögen und starke Nerven verlangt. Kandidaten treten dabei gegen die sogenannten „Jäger“ an – echte Quiz-Profis, die kaum eine Wissenslücke kennen. Wer hier bestehen will, braucht nicht nur Köpfchen, sondern auch Timing und eine ordentliche Portion Glück.

Denn bei „Gefragt – Gejagt“ kann sich ein kleiner Fehler blitzschnell rächen. Das musste auch eine Kandidatin erleben.

Spannung pur bei „Gefragt – Gejagt“

Kandidatin Laura trat in der beliebten ARD-Sendung an, um sich den Jackpot zu sichern. In der Schnellraterunde zählte Bommes gleich sieben richtige Antworten – 3.500 Euro wanderten auf ihr Konto. Doch kurz vor Schluss sorgte eine Frage zur Hamburger Davidwache für Aufregung. Hatte Laura ihre Antwort noch rechtzeitig gegeben?

Bommes kam ihr kurzerhand zur Hilfe und schaltete die Regie ein, um Klarheit zu schaffen. Nach kurzer Prüfung stand fest: Die Antwort war regelkonform. Damit durfte sich Laura über 500 Euro Extra-Bonus freuen – stolze 4.000 Euro für das Duell mit Thomas Kinne. Doch der Jäger ließ ihr kaum Luft zum Atmen.

Kein Happy End bei „Gefragt – Gejagt“

Vor der entscheidenden Runde musste sie sich entscheiden: Risiko oder Sicherheit? Die angebotenen 16.000 Euro lehnte sie ab und wählte lieber den sicheren Weg. Eine Strategie, die sich oft auszahlt, aber nicht diesmal.

Denn Thomas Kinne zeigte sich in Höchstform. Souverän und präzise beantwortete der Jäger Frage um Frage. Laura kam kaum hinterher und verlor schließlich ihre erspielten 4.000 Euro. Auch ihre Mitstreiter hatten gegen den erfahrenen Jäger keine Chance. Einer nach dem anderen musste sich geschlagen geben, bis feststand: Das Team verlässt „Gefragt – Gejagt“ mit leeren Händen.

Einmal mehr zeigte sich: Ein kurzer Glücksmoment reicht bei „Gefragt – Gejagt“ nicht aus. Wer hier siegen will, braucht neben Wissen und Mut auch das seltene Quäntchen Glück, das selbst die besten Kandidaten nicht immer auf ihrer Seite haben.