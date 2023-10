„Gefragt – Gejagt“: Trauriger Abschied – ARD-Zuschauer müssen ganz stark sein

Die Quizshow „Gefragt – Gejagt“ zählt zu den beliebtesten Formaten in der ARD. Seit 2015 läuft die Sendung bereits im Programm des öffentlich-rechtlichen Senders. Seither fahren Alexander Bommes und die Jäger gute Quoten ein, welches von der treuen Fan-Gemeinschaft vor den Bildschirmen zeugt. Doch genau diese Zuschauer müssen sich vorerst von ihrer Lieblingssendung verabschieden.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes und Co. machen Sendeplatz frei

Seit geraumer Zeit wechseln sich die Quizshows „Gefragt – Gejagt“ und „Wer weiß denn sowas?“ mit dem Sendeplatz um 18 Uhr ab. Während Alexander Bommes und die Jäger im Sommer über die Bildschirme hierzulande flimmern, sorgen Kai Pflaume und seine Kollegen in den Wintermonaten für Unterhaltung.

An diesem Freitag (6. Oktober) sehen die Fans von „Gefragt – Gejagt“ demnach die letzte reguläre Folge vor der Winterpause, wie die ARD bestätigt. Nach vier Monaten, 82 Folgen, zwei Prime-Time-Specials, einem Radio- und einem Vorabend-Special heißt es für die Zuschauer Abschied nehmen. Vorerst.

„Gefragt – Gejagt“ zeigt Eventwochen vor Winterpause

Christoph Schmidt, Geschäftsführer ARD Vorabend, verabschiedet sich mit folgenden Worten von Bommes und Co.: „Meine Glückwünsche und ein großes Dankeschön an Alexander Bommes und die gesamte Quiz-Elite für diese Rekord-Jagdsaison am Vorabend und die beiden starken ‚XXL-Shows‘ am Hauptabend. Das schnellste Quiz Deutschlands hat wieder einmal bewiesen, dass es einzigartig ist. Ob im Studio oder Zuhause – die Sendung macht einfach Lust aufs Mitraten. Ich freue mich nun auf die Eventwochen mit ‚Allein gegen alle!‘“

In den letzten zwei Wochen hat sich „Gefragt – Gejagt“ etwas Besonderes für die Zuschauer überlegt. Denn vom 9. bis 20. Oktober heißt es in der ARD „Allein gegen alle!“. Dort treten Kandidaten einzeln gegen bis zu fünf Jäger von „Gefragt – Gejagt“ an.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags ab 18 Uhr im TV-Programm und anschließend online in der Mediathek.