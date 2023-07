„Gefragt – Gejagt“: Kandidatin schwärmt für Jäger und Bommes wird zu Amor

Sebastian Klussmann ist in dieser Woche wohl der Mann der Sendung. Nachdem „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes ihn zwei Tage in Folge im Visier hatte, ist es am Freitagabend (14. Juli) ARD-Kandidatin Sarina, die sehnsüchtig auf die Ankunft des Jägers hofft.

Sarina ist ganz begeistert von Sebastian Klussmann und kommt auf Nachfrage von Bommes ins Schwärmen – und das, obwohl sie nicht mal dran ist mit Raten. So richtig romantisch wird’s dann, als die „Gefragt – Gejagt“-Kandidatin selbst im Fragenhagel steht.

„Gefragt – Gejagt“: ARD-Mann spielt Amor für Kandidatin

Für Sarina war es ein kleiner Schock, dass nicht ihr Favorit als Jäger aufgetaucht war, sondern „nur“ Adriane Rickel zum Quiz aufgerufen wurde. Alexander Bommes spürt die Enttäuschung und bietet sich gleich mal als Amor an: „Ich könnte dir ja einen Kontakt vermitteln zu Herrn Klussmann“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

„Je nachdem, wie es heute ausgeht“, antwortet Sarina etwas verlegen. „Ich muss ihn ja erstmal beeindrucken“, fügt sie hinzu. Aber Bommes hält dagegen, „der ist immer beeindruckt“.

Sarina schwärmt von Jäger Klussmann

Dann will es der ARD-Mann aber nochmal genau wissen und fragt: „Was magst du so an dem?“ Auf diese Frage hat Sarina anscheinend nur gewartet, denn sie legt direkt los. „Er ist super intelligent, hat Humor, hat einen guten Modegeschmack – für einen Mann – und ich mag halt intelligente Männer.“

„Gefragt – Gejagt“-Jäger Sebastian Klussmann kommt bei der Frauenwelt anscheinend gut an. Foto: ARD/Uwe Ernst

So richtig überzeugt schaut Alexander Bommes zwar nicht drein, aber er muss ja auch nicht Gefallen an seinem Kollegen finden. Dementsprechend mager fällt auch seine Antwort aus „Okay, cool“, so Bommes.

„Na ja, gut. Da habe ich wohl keine Chance“, murmelt er dann vor sich hin. Dafür versteht er sich zumindest zwischenmenschlich mit Sarina gut. Am Ende hilft ihr das leider aber auch nicht für den ganz großen Sieg. Spaß an der Show scheint sie aber trotzdem gehabt zu haben.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.