„Gefragt – Gejagt“-Zuschauer enttäuscht – „Wird langsam langweilig“

Auf die Plätze, fertig, los! Um kurz vor 18 Uhr begrüßt Alexander Bommes das ARD-Publikum zu einer neuen Folge von „Gefragt – Gejagt“. Am Montagabend (15. September) müssen die vier Kandidaten gegen den „Quizgott“ Sebastian Jacoby ran.

Während sich die Kandidaten im Studio über den Jäger des Abends freuen, scheinen einige „Gefragt – Gejagt“-Fans vor den Bildschirmen nicht sonderlich begeistert zu sein.

„Gefragt – Gejagt“ startet in neue Woche

Elisa Soetermanns, Kolja C. Moreth, Ulrike Starke und Alexander Riedel wollen es wissen und treten am Montagabend gegen keinen Geringeren als Sebastian Jacoby bei „Gefragt – Gejagt“ an. Der 47-Jährige ist für viele Kandidaten der absolute Endgegner, da er als beinahe unschlagbar gilt.

Doch diese Runde scheint sich auf den „Quizgott“ zu freuen. Allerdings scheint die Auswahl des Jägers beim Publikum nicht so gut anzukommen, wie erhofft.

„Gefragt – Gejagt“-Zuschauer genervt

Auf Facebook äußern sich zahlreiche Nutzer negativ zu der Folge von Montagabend. Ein Blick in die Kommentare macht deutlich, dass viele genervt sind:

„Und schon wieder Sebastian Jacoby als Jäger. Er ist derjenige, der am häufigsten kommt.“

„Es macht keinen Spaß mehr. Wer entscheidet denn die Jäger? Möchten die anderen nicht mehr mitmachen oder dürfen sie nicht? Ist schon gar keine Überraschung mehr, weil immer Herr Jacoby kommt. Zum Glück kann man umschalten.“

„Und schon wieder Jacoby, das wird langsam langweilig.“

„Schon wieder Herr Jacoby… Nichts gegen ihn, aber so oft muss er auch nicht sein.“

