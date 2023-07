„Gefragt – Gejagt“: Bommes fährt Jäger an – „Bedrohen Sie meine Kandidaten?!“

Alexander Bommes ist das Aushängeschild der ARD-Show „Gefragt – Gejagt“. Seit Juli 2012 steht er für das Format vor der Kamera. Er ist dabei das Bindeglied zwischen Jäger und Kandidaten, wobei er insgeheim immer auf der Seite der Teilnehmer zu sein scheint.

Am Donnerstagabend (27. Juli) wird in der ARD wieder gezockt. Die vier Kandidaten stellen sich der Quiz-Elite von „Gefragt – Gejagt“, um sich ein möglichst hohes Preisgeld zu sichern. Der Jäger an diesem Abend heißt Sebastian Klussmann. Besser bekannt als „Der Besserwisser“, der den Teilnehmern gerne auch mal einen flotten Spruch drückt. Doch da hat er die Rechnung ohne Alexander Bommes gemacht.

Der erste Gang der Kandidaten geht immer zu Alexander Bommes in die Schnellraterunde. Dort muss jeder innerhalb einer Minute so viele Fragen wie möglich beantworten, um mit einer höchstmöglichen Summe vor die Jäger zu treten. Für jede korrekte Aussage werden 500 Euro auf das Konto gutgeschrieben.

Am Donnerstagabend kann sich Kandidatin Ecenur Demir solide 2.500 Euro sichern und tritt anschließend im Duell gegen den „Besserwisser“ an. Dieser sorgt zu Beginn allerdings schon für einen Dämpfer. Denn er bietet der angehenden Journalistin lediglich 1.000 Euro als Untergrenze an. Das Team seufzt bei dieser Verkündung und entlockt dem Jäger damit einen flotten Spruch. „Sie von hinten da, Sie kommen auch noch“, sagt Klussmann mit erhobenem Zeigefinger. Prompt springt Bommes dazwischen.

„Gefragt – Gejagt“-Kandidatin disst Klussmann

„Bedrohen Sie hier meine Kandidaten?“, fragt er lächelnd. Dankbar für diesen Einsatz springt auch Kandidatin Ecenur mit auf den Zug und haut plötzlich einen Diss gegen den Jäger raus: „Ich habe heute ein anderes Hemd erwartet“, sagt sie in Richtung Klussmann, der für seine außergewöhnliche Garderobe bekannt ist. Heute trägt dieser nämlich nur ein Shirt mit einem Sako. „Der Besserwisser“ nimmt es mit Humor.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags im TV und online in der Mediathek.