„Gefragt – Gejagt“: Jäger mit fieser Provokation – „Kleine Unverschämtheit“

Bei „Gefragt – Gejagt“ müssen die Kandidaten in zweifacher Weise Köpfchen beweisen. Zum einen müssen sie mit Wissen und zum anderen mit stahlharten Nerven glänzen. Vor allem wenn es gegen den Jäger geht.

Sebastian Jacoby ist seit 11 Staffeln als gefürchteter Jäger bei „Gefragt – Gejagt“ dabei. Und bevor es überhaupt zum Spielen geht, wendet der erfahrene Quizspieler kleine Psychospiele an, um seine Gegnerin am Montag (7. August) in der ARD aus der Reserve zu locken.

„Gefragt – Gejagt“: Jäger mit unverschämtem Angebot

Zu Viert treten die Kandidaten gegen den Jäger an. Während die erste Kandidatin Celine einen Blitzstart hinlegt und dem Jäger die Stirn bietet, wird Hans-Peter von Jacoby eiskalt geschluckt. Doch Anja aus Schleswig-Holstein will das Ruder wieder rumreißen. Die Hobby-Boxerin geht mit 1.500 Euro in das Duell.

Als sich die Duellanten in die Augen schauen, legt Jacoby zunächst ein unverschämtes Angebot ab. „Das System hat ja bereits zuvor bei Hans-Peter funktioniert, deshalb sollte ich es wohl wieder anwenden. Aber nach unten muss ich noch eine Sperre einbauen: Die übliche kleine Unverschämtheit von 1 Euro.“ Moderator Alexander Bommes zeigt sich ebenfalls empört und meint: „Du solltest ihn mal mit zum Box-Training mitnehmen, Anja.“

Kandidatin lässt sich auf Spielchen nicht ein

Geht die Kandidatin auf das Angebot ein, dann wird im Vorsprung größer, doch die Summe würde sich dann auf das ganze Team auswirken. Zu dem Zeitpunkt liegt die erspielte Summe bei 4.000 Euro. Nach oben bietet der Jäger 15.000 Euro, doch nach kurzer Absprache mit dem Team, lehnt Anja dankend ab.

Ob sich ihr Mut bezahlt macht und sie Jacoby für seine kleine Provokation in seine Schranken weisen kann, das kannst du in der ARD -Mediathek nachschauen. Regulär läuft „Gefragt – Gejagt“ immer wochentags um 18 Uhr in der ARD.