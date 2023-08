„Gefragt – Gejagt“: Jäger blamiert sich – Bommes kommt aus dem Lachen nicht mehr raus

Wer es bei der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ bis ins Finale schafft, der hat den Jäger einmal schon besiegt. Doch im ultimativen Showdown kann Sebastian Jacoby mit seinem unglaublichen Allgemeinwissen meisten nochmal eine Schippe drauflegen.

Am Montag (7. August) heißen die Herausforderinnen Anja und Celine. Die beiden Frauen nehmen es mit dem Jäger bei „Gefragt – Gejagt“ auf. Und der patzt ausgerechnet bei einer klassischen „Männerfrage“.

„Gefragt – Gejagt“-Jäger blamiert sich bei DIESER Frage

Die ersten vier Fragen sind kein Problem für Jacoby, doch dann wird es plötzlich unerwartet knifflig für den Quiz-Profi. „Bei welchem Papier kommt es auf die Körnung an?“, will Quizmaster Alexander Bommes wissen. „Klopapier!“, so die prompte Antwort von Sebastian Jacoby. „Stoppt die Uhr“, kriegt der 47-Jähriege noch raus, ehe er richtig realisiert hat, was der Jäger da gesagt hat. Danach kommt der Moderator nicht mehr aus dem Lachen raus und die Antwort sorgt auch bei den Kontrahentinnen für Gelächter.

Anja und Celine lassen den Jäger nicht dumm stehen und lösen auf: „Schleifpapier.“ Selbst der sonst so schlagfertige Jäger kann nur lächeln und eingestehen, dass er sich damit einen Bock geleistet hat. „Da sieht man mal meine handwerkliche Begabung“, versucht er sich mit leichter Selbstironie zu verteidigen.

Zurück zu alter Form

Danach findet Jacoby wieder zu seiner alten Souveränität zurück und marschiert durch die Fragen in Blitzgeschwindigkeit. Auch für die Kontrahentinnen ist er nicht einzuholen. In nur einer Minute hat er 10 Fragen richtig beantwortet und 5.500 Euro sind somit für die Herausforderinnen verloren. Doch der Verlust tut nach dem kleinen Schmankerl nur noch halb so weh.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek. Wer es nicht glauben will, kann sich in der Mediathek die Szene gerne nochmal nachträglich anschauen.