„Gefragt – Gejagt“: Paukenschlag in der ARD! Bommes droht Kandidatin mit Rauswurf

Tausende Quizfans schalten tagtäglich ein, um bei den Fragen in der ARD-Show „Gefragt – Gejagt“ mitzurätseln. Von montags bis freitags empfängt Moderator Alexander Bommes vier wagemutige Kandidaten, die sich der Quizelite Deutschlands stellen, um eine ordentliche Stange Geld mit nach Hause zu nehmen.

Doch die Jäger geben alles dafür, dass es ihnen nicht gelingt. In einem direkten Duell gegen die Kandidaten gilt es, so viele Fragen wie möglich richtig zu beantworten. „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes ist bei den Quizabenden in der Regel eher auf der Seite der Kandidaten und unterstützt diese. Am Dienstagabend (12. September) kommt allerdings alles anders.

Es scheint kein guter Abend für das Vierer-Team zu sein. Nach den ersten drei Durchgängen konnte sich lediglich eine Kandidatin ihren Platz im Finale sichern. Die anderen beiden scheitern am „Bibliothekar“ Klaus Otto Nagorsnik, der sie regelrecht in den Boden stampft.

Zum Schluss macht sich Kandidatin Sabine auf den Weg ins Duell mit dem Jäger. Nach einer ordentlichen Schnellraterunde kommt es in der ARD dann zu einer kleinen Sensation. Denn das Angebot, was sie von Klaus Otto Nagorsnik bekommt, ist unschlagbar. Oder etwa doch nicht?

„Gefragt – Gejagt“: Jäger bietet XXL-Summe

Da staunt sogar Alexander Bommes nicht schlecht. Als es darum geht, um wie viel Geld Sabine letztendlich spielt, wird es im Studio plötzlich still. Der Jäger bietet der Kandidatin nämlich stolze 40.000 Euro an, wenn sie ihn besiegt. „Also wenn du jetzt sagst ‚Ich bleibe‘, dann verweise ich dich des Feldes!“, sagt der Moderator schmunzelnd.

Natürlich lässt sich Sabine dieses unglaubliche Angebot nicht entgehen und nimmt die 40.000 Euro. Dafür darf sie aber auch nur ein einziges Mal gegen den Jäger patzen, sonst geht es für sie wieder nach Hause. Und so kommt es auch: Die Dame aus Hagen verliert die Nerven und setzt somit das Geld in den Sand. Schade!

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags ab 18.00 Uhr im TV-Programm und anschließend online in der Mediathek.