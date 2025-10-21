Unmut bei „Gefragt – Gejagt“ – DIESEN Jäger wollen die Zuschauer nicht mehr sehen

Die ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ zählt seit Jahren zu den beliebtesten Formaten im Vorabendprogramm. Doch aktuell sorgt nicht etwa eine neue Regel oder ein schwieriges Finale für Diskussionen – sondern Jäger Sebastian Jacoby. Der „Quizgott“, wie ihn viele Zuschauer nennen, steht zunehmend im Mittelpunkt der Kritik. Einige Fans schätzen seine beeindruckende Trefferquote, andere hingegen haben genug von seiner Dominanz.

Hinzu kommt, dass sich die Fans erst kürzlich an einen neuen Sendeplatz gewöhnen mussten: Seit Kurzem startet die Sendung bereits um 17.10 Uhr statt wie gewohnt um 18 Uhr. Für viele Berufstätige ein ungünstiger Zeitpunkt – und so wächst die Unzufriedenheit in der Community gleich doppelt: sowohl wegen der Uhrzeit, als auch aufgrund der häufigen Einsätze Jacobys!

Fans kritisieren ARD-Sendung „Gefragt – gejagt“

In den sozialen Medien wird der Ärger immer deutlicher. „Und wieder heißt es: Gefragt – Jacoby jagt“, schreibt ein Zuschauer auf X. Ein anderer meint: „Ich mag ihn, aber langsam wird’s eintönig – heute habe ich gleich umgeschaltet.“ Besonders Fans von Jägern wie Thomas Kinne oder Sebastian Klussmann kritisieren, dass diese kaum noch zum Zug kommen. „Es macht keinen Spaß mehr zu schauen. Jeden zweiten Tag ist Herr Jacoby dran“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Das berichtet auch „Bunte„.

Tatsächlich war Sebastian Jacoby in den letzten sechs Ausgaben gleich dreimal im Einsatz – deutlich öfter als seine Kollegen. Ob das Zufall ist oder Absicht, bleibt offen. Produzenten könnten auf seine enorme Erfolgsquote setzen, denn der „Quizgott“ gilt mit rund 80 Prozent gewonnener Finals als Garant für Spannung und starke Einschaltquoten.

Zwischen Beliebtheit und Übersättigung

Die Diskussion zeigt, wie eng die Fans mit „Gefragt – Gejagt“ verbunden sind – und wie empfindlich sie auf Veränderungen reagieren. Während die einen den „Jäger“ Jacoby für sein Wissen und seine Souveränität bewundern, wünschen sich andere einfach wieder mehr Vielfalt in der Jäger-Riege.

Ob die ARD dem Wunsch der Zuschauer nachkommt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Sebastian Jacoby ist ein fester Bestandteil der Show und das wird er wohl auch bleiben. Doch wie viel „Quizgott“ verträgt das Publikum, ohne umzuschalten? Diese Frage dürfte „Gefragt – Gejagt“ auch in Zukunft begleiten.

Fest steht: Kaum ein anderer Jäger polarisiert so stark – und sorgt gleichzeitig dafür, dass über die Quizshow mehr gesprochen wird als je zuvor.