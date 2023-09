„Gefragt – Gejagt“: Verwirrung im Studio – Bommes bekommt Zettel gezeigt

Sie gehört zu den beliebtesten Quizshows am frühen Abend und lockt tagtäglich Tausende Menschen vor die Bildschirme: Die ARD-Ratesendung „Gefragt – Gejagt“. Von Montag bis Freitag schickt Moderator Alexander Bommes seine jeweils vier Kandidaten, die sich für die ARD-Show beworben hatten, auf die Flucht vor den Jägern, also den Quizprofis.

Dass dabei nicht immer alles glatt gehen kann, ist verständlich. Schließlich weiß wohl keiner besser, dass irren auch ab und an menschlich ist, als echte Quizzer. Am Donnerstagabend (31. August) irrte sich jedoch nicht der Quizzer, sondern der Quizmaster. Was war passiert? Wie immer zu Beginn einer jeden „Gefragt – Gejagt“-Sendung begrüßte Bommes seine Kandidatinnen und Kandidaten und schickte sie dann zur Schnellraterunde.

Verwirrung bei „Gefragt – Gejagt“ in der ARD

Die Anzahl richtiger Frage entscheidet dann bereits über das Wohl des jeweiligen Rate-Kandidaten, schließlich hat es der Jäger schwerer, je mehr Vorsprung sein Gegner hat. Dementsprechend motiviert startete Birgitta Friebe in die erste Runde.

Und die TV-Redakteurin schlug sich auch gar nicht schlecht. Zwar schien die Kölnerin die RTL-Zwei-Show „Kampf der Realitystars“ nicht zu kennen, dafür wusste sie aber, dass die Tiere Bao Bao und Tjen Tjen, die Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) 1980 von der chinesischen Regierung geschenkt bekam, Bären waren.

Das jedoch ließ die ARD zunächst nicht gelten. Der Punkt wurde nicht gegeben und der ARD-Moderator sagte bloß: „Pandabären, ja.“ Was also? Richtig oder falsch? Und gehören Pandabären nicht zur Gattung der Bären?

Klarheit nach der Schnellraterunde

Klarheit gab es erst nach der Schnellraterunde. Und zwar mit einiger Verzögerung, so wartete man erst, bis sich Jäger Klaus Otto Nagorsnik gesetzt hatte, um dann die frohe Kunde zu verkünden. „Birgitta wird es glaube ich, jetzt gleich noch ein bisschen besser gehen, denn ich kriegte gerade den Zettel gezeigt, dass der Pandabär doch reingerutscht ist“, erklärte Alexander Bommes. Und so konnte sich die TV-Redakteurin von 2.000 auf 2.500 Euro steigern.

Viel bringen sollte es ihr aber nicht. So setzte sie sich zwar in ihrer Runde gegen Klaus Otto Nagorsnik durch. In der abschließenden Raterunde jedoch, konnte der ehemaliger Bibliothekar auf- und die Gejagten sogar einholen. Schade!