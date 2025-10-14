„Gefragt – Gejagt“-Fans verwirrt – „Das gab es noch nie“

Am Montagabend (13. Oktober) flimmerte für Quizliebhaber zur ungewohnten Uhrzeit um 17.10 Uhr eine neue Episode der beliebten Show „Gefragt – Gejagt“ über die ARD-Bildschirme.

Die vier Kandidaten mussten sich Quizgott Sebastian Jacoby stellen und meisterten die Herausforderung bravourös. So schafften es drei Quizzer bis ins Finale – mit einer schlussendlich beeindruckenden Anzahl von 17 richtig beantworteten Fragen.

Während der linearen TV-Ausstrahlung konnten die „Gefragt – Gejagt“-Fans die Episode problemlos verfolgen. Doch in der ARD-Mediathek kam es später zu Problemen. Unter einem aktuellen Beitrag zur Sendung entbrannte schnell eine hitzige Diskussion.

„Gefragt – Gejagt“: ARD-Mediathek ist für viele Fans gefragter denn je

Die aktuelle Sendezeit um 17.10 Uhr bringt für zahlreiche „Gefragt – Gejagt“-Zuschauer große Veränderungen. Viele Berufstätige können die Episoden in der ARD nicht mehr verfolgen. Sie greifen auf die ARD-Mediathek zurück.

++ auch für dich interessant: „Gefragt – Gejagt“-Kandidaten machen baff – „Seid ihr verrückt?“ ++

Doch bei der Folge vom 13. Oktober lief in der Mediathek etwas schief: Mitten in der Finalrunde von Sebastian Jacoby, eine Minute vor Ablauf der Zeit, brach die Episode plötzlich ab. „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes wurde plötzlich mitten in der Frage unterbrochen, als er das Wort „Schwimmweltmeister“ vorlas.

Störungen in der ARD-Mediathek

Ein Einspieler tauchte auf und somit war die Episode beendet. Auch am Dienstagmorgen (14. Oktober) um 7 Uhr war das Problem noch nicht behoben. Ein offenes Show-Ende, das für hitzige Diskussionen bei den Quizfans sorgt. Unter einem aktuellen Instagram-Beitrag zur „Gefragt – Gejagt“-Episode zeigen sich viele ARD-Zuschauer verwirrt.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen User-Kommentare: