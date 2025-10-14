„Gefragt – Gejagt“-Fans verwirrt – „Das gab es noch nie“

Am Montagabend (13. Oktober) flimmerte für Quizliebhaber zur ungewohnten Uhrzeit um 17.10 Uhr eine neue Episode der beliebten Show „Gefragt – Gejagt“ über die ARD-Bildschirme.
Die vier Kandidaten mussten sich Quizgott Sebastian Jacoby stellen und meisterten die Herausforderung bravourös. So schafften es drei Quizzer bis ins Finale – mit einer schlussendlich beeindruckenden Anzahl von 17 richtig beantworteten Fragen.
Während der linearen TV-Ausstrahlung konnten die „Gefragt – Gejagt“-Fans die Episode problemlos verfolgen. Doch in der ARD-Mediathek kam es später zu Problemen. Unter einem aktuellen Beitrag zur Sendung entbrannte schnell eine hitzige Diskussion.
„Gefragt – Gejagt“: ARD-Mediathek ist für viele Fans gefragter denn je
Die aktuelle Sendezeit um 17.10 Uhr bringt für zahlreiche „Gefragt – Gejagt“-Zuschauer große Veränderungen. Viele Berufstätige können die Episoden in der ARD nicht mehr verfolgen. Sie greifen auf die ARD-Mediathek zurück.
Doch bei der Folge vom 13. Oktober lief in der Mediathek etwas schief: Mitten in der Finalrunde von Sebastian Jacoby, eine Minute vor Ablauf der Zeit, brach die Episode plötzlich ab. „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes wurde plötzlich mitten in der Frage unterbrochen, als er das Wort „Schwimmweltmeister“ vorlas.
Störungen in der ARD-Mediathek
Ein Einspieler tauchte auf und somit war die Episode beendet. Auch am Dienstagmorgen (14. Oktober) um 7 Uhr war das Problem noch nicht behoben. Ein offenes Show-Ende, das für hitzige Diskussionen bei den Quizfans sorgt. Unter einem aktuellen Instagram-Beitrag zur „Gefragt – Gejagt“-Episode zeigen sich viele ARD-Zuschauer verwirrt.
Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen User-Kommentare:
- „Die Folge kann man ja gar nicht zu Ende streamen?“
- „Na toll. Ausgerechnet die entscheidenden letzten Sekunden fehlen in der Mediathek! Und live zurückspulen geht nicht so weit. Das habe ich schon versucht. Bitte ändert das noch! Um 17.10 Uhr bin ich selten schon zu Hause. Sonst muss ich es aufnehmen, wenn es immer so läuft…“
- „Das finde ich sehr unglücklich. Erst wird die Sendung zeitlich vorverlegt und dann kann man sie nicht einmal komplett in der Mediathek sehen. Hoffentlich war das ein einmaliger Ausrutscher.“
- „In der Mediathek fehlt leider das Ende und somit das Ergebnis der Sendung. Das gab es noch nie.“