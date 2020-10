„Gefragt – Gejagt“ (ARD): Diese Dating-Frage stellt Alexander Bommes vor Rätsel – „Kenne das Phänomen nicht“

Aktualisiert: am 04.10.2020 um 07:38

Und plötzlich war es „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes, der ratlos dastand. Genau das ist am Freitag bei „Gefragt – Gejagt“ passiert. Erneut trat der Moderator gegen Kandidat Sebastian Klussmann in der beliebten ARD-Quizshow an. Natürlich wieder inklusive der Sticheleien gegen den „Besserwisser“.

Doch als es ausgerechnet um das Thema Dating ging, verstand der „Gefragt – Gejagt“-Moderator nur noch Bahnhof.

„Gefragt – Gejagt“: Dating-Frage irritiert Moderator

„Gefragt – Gejagt“-Kandidat Markus startete mit einem Guthaben von 2.500 Euro ins Spiel. Und die erste Frage spielte ihm sozusagen in die Hände. Es ging um das Phänomen des „Ghostings“. Etwas, wovon Alexander Bommes offenbar noch nie zuvor gehört hatte.

Doch vorab drückte er Sebastian Klussmann noch einen fiesen Spruch, als er die Frage vorlas: „'Mit welchem Phänomen hat man es zu tun, wenn sich eine Person nach einem Date nicht mehr meldet?' Der Jäger weiß es.“

Foto: Screenshot ARD

------------------

Das ist „Gefragt – Gejagt“:

„Gefragt – Gejagt“ ist eine Quizshow der ARD

Das Konzept der Sendung stammt aus Großbritannien

Vier Kandidaten sammeln Geld und treten dann gemeinsam gegen den sogenannten „Jäger“, einen Experten, an

Seit 2012 läuft die Show im NDR, 2015 wechselte sie ins Vorabendprogramm der ARD

Moderiert wird „Gefragt – Gejagt“ von Alexander Bommes

Die deutschen „Jäger“ sind: Sebastian Jacoby – „Der Quizgott“, Sebastian Klussmann – „Der Besserwisser“, Klaus Otto Nagorsnik – „Der Bibliothekar“, Manuel Hobiger – „Der Quizvulkan“, Thomas Kinne – „Der Quizdoktor“

------------------

Kandidat weiß die Antwort sofort – und rudert schnell zurück

Im Gegensatz zum Moderator wussten Markus und Sebastian sofort Bescheid und tippten die richtige Antwort. „Ich kenne das Phänomen natürlich nicht“, prahlt Alexander Bommes. Augenscheinlich stand der 44-Jährige vor einem Rätsel.

Seine Vermutung fiel dennoch auf die korrekte Antwort. Prompt klärte Markus den ARD-Moderator auf: „Es ist B, 'Ghosting'. Habe ich mal gelesen.“ Ob er es wirklich nur gelesen hat oder am eigenen Leib erfahren musste, sei mal dahingestellt.

------------------

Mehr zu „Gefragt – Gejagt“:

„Gefragt – Gejagt“: Schwere Frage zu Bochum in Quiz-Show – „Werden viele Bochumer nicht wissen“

„Gefragt gejagt“ (ARD): Kandidat verzichtet in Quizshow auf 500 Euro – weil er DAS nicht aussprechen will

„Gefragt – Gejagt“: Jäger packt aus – das sollten die Kandidaten besser nicht wissen

------------------

Alexander Bommes versteht nur Bahnhof

„Wahrscheinlich, weil sich das Date wie ein Geist in Luft auflöst“, schlussfolgerte Alexander Bommels. Auch Sebastian Klussmann schien sich bestens auszukennen, stellte aber sofort klar: „Das habe ich noch nie gemacht.“ Erneut schien der Moderator irritiert...

Bommes: „Noch nie gemacht?“

Klussmann: „Ghosten, jemanden zu ghosten.“

Bommes: „Zughosten? Zuprosten kenne ich!“

Sebastian Klussmann am 2. Oktober 2020 bei „Gefragt – Gejagt“. Foto: Screenshot ARD

Alexander Bommes verstand nur noch Bahnhof. Stattdessen übernahm Kandidat Markus seinen Part und stichelte gegen den Jäger: „Selber mal Opfer von Ghosting geworden?“

Sebastian Klussmann überspielte den Seitenhieb humorvoll und widmete sich der zweiten Frage.

Tja, wer zuletzt lacht....