„Gefragt – Gejagt“-Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Zum Fremdschämen“

Am Samstagabend (6. September) steht in der ARD zur besten Sendezeit eine ganz besondere XXL-Ausgabe der beliebten Quizshow „Gefragt – Gejagt“ an.

Gleich 16 bekannte Gesichter aus TV, Sport, Musik und Comedy treten gegen die gefürchtete Quiz-Elite an: Mit dabei sind Pinar Atalay, Jens Riewa, Okka Gundel, Fredi Bobic, Paula Lambert, Max Giesinger, Elisabeth Lanz, Axel Milberg, Oliver Wnuk, Tom Wlaschiha, Eva Padberg, Stefanie Hertel, Panagiota Petridou, Atze Schröder, Michael Mittermeier und Florian Schroeder. Sie alle stellen sich im Team einem der Top-Jäger: Sebastian Klussmann, Adriane Rickel, Annegret Schenkel, Dr. Thomas Kinne oder Sebastian Jacoby.

Nicht nur in der „Gefragt – Gejagt“-Quizarena wird es heiß

Gespielt wird wie gewohnt für den guten Zweck. Während es in der Quizarena stimmungsvoll und hitzig zugeht, ist es in den sozialen Netzwerken nicht anders! Unter einem aktuellen Facebook-Post zur Show kommentieren Zuschauer eifrig.

Es wird schnell deutlich: Die Meinungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Während einige Fans mit ihren TV-Lieblinge mitfiebern und sich unterhalten fühlen, fällt anderen plötzlich etwas am Show-Konzept auf. Andere TV-Zuschauer lassen wiederum ihren Unmut freien Lauf.

Die Zuschauerreaktionen sind bunt gemischt

Doch was beschäftigt die „Gefragt – Gejagt“-Anhänger so intensiv? Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Kommentare:

„Schade, dass die Promis immer so einfache Fragen bekommen, bisschen anspruchsvoller wäre schöner.“

„Schade, dass es ohne Publikum stattfindet.“

„Willkomen lieber Sebastian Jacoby, mein Lieblingsjäger. Schön, dass Sie den Anfang machen. Ich freue mich.“

„Die Fragen sind wesentlich leichter als in den normalen Sendungen.“

„Okka Gundel: Bisher die beste Runde des Abends. Und dazu eine sehr sympathische Frau.“

„Die ersten Vier haben sich mit der Teilnahme keinen Gefallen getan.“

„Zum Fremdschämen…“

„Bisher sind die Promis nicht so hyperaktiv wie in den vorangegangen Sendungen. Ich hoffe, dass das so bleibt.“

Hast du die Show verpasst? Kein Grund zur Sorge. Die gesamte „Gefragt – Gejagt“-Spezialausgabe ist nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek abrufbar.