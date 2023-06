Es war lange ruhig um ihn geworden. Wegen einer Krankheit hatte sich „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes vier Monate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Quizmaster und ARD-Moderator verpasste die Fußballweltmeisterschaft in Katar, verzichtete auf die Handball-WM in Polen und Schweden und ließ auch die Moderation der „Sportschau“ ruhen. Doch seit einigen Wochen ist der 47-Jährige zurück.

Mit Witz und Charme begeistert Alex Bommes nicht nur das „Gefragt – Gejagt“-Publikum in der ARD, sondern auch die Jäger und Gejagten. Was ihn ausmacht? Bommes kann auch Gefühle zeigen.

„Gefragt – Gejagt“-Moderator Alex Bommes gedenkt Tina Turner

Wie beispielsweise am Freitagabend. Gleich die erste Frage schien Bommes ans Herz zu gehen. „Burn Baby burn, heißt es in welchem, auch von Tina Turner gecoverten Song-Klassiker? Gott habe sie selig. ‚Proud Mary‘, ‚I can’t stand the rain‘ oder ‚Disco Inferno?“, wollte der Moderator wissen und zeigte zugleich Trauer ob des Todes, der am 24. Mai 2023 verstorbenen Sängerin.

Es war ein Tod, der nicht nur Alexander Bommes erschüttert haben muss, sondern auch die ganze Musikwelt. Mit der Veröffentlichung ihrer zweiten Biografie „My love Story“ im Oktober 2018 wurde öffentlich, dass die Sängerin an Darmkrebs erkrankt war, zusätzlich einen Schlaganfall erlitten hatte. Wie ihre Managerin gegenüber der „Daily Mail“ erklärte, sei Turner aber eines natürlichen Todes gestorben. Die Sängerin wurde 83 Jahre alt.

Nach ihrem Tod nahmen Tausende Fans im Netz Abschied von einem Weltstar. Bei Instagram hieß es unter anderem: „Wir hatten alle so viel Glück, dich zu haben. Gute Heimreise, Königin" oder „Simply the best. Und eine Inspiration für die ganze Menschheit. Die Lieder, Auftritte, Erinnerungen und ihre Lebensgeschichte sind tief in uns verwurzelt. Es wird nie wieder eine Ikone geben wie unsere Tina." Tina Turner starb in ihrer Wahlheimat der Schweiz.