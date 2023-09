„Gefragt gejagt“: ARD-Moderator Bommes platzt der Kragen – „Sie nerven!“

Neue Runde, neues Glück heißt es am Montagabend (25. September) für die Kandidaten der ARD-Quizshow „Gefragt gejagt.“ Und bei Quiz-Teilnehmer Max Henrich geht es ordentlich zur Sache.

Der Jura-Student ist ehrgeizig, braucht den Druck, wie er selbst sagt. Doch „Gefragt gejagt“-Jägerin Adriane Rickel hält den Kandidaten ganz schön auf Trab.

„Gefragt gejagt-Moderator Bommes: „Sie nerven!“

In der ersten Runde schafft es Max auf 3.000 Euro, als er in der nächsten schließlich auf die Jägerin Adriane Rickel trifft – ein waschechter Quiz-Profi – batteln die beiden sich von Runde zu Runde.

Plötzlich macht die ARD-Jägerin dem Studenten sogar ein Angebot, als die Frage „Welchem Film-Universum entstammt die TV-Serie ‘Andor‘“ kommt. „Können wir auch so beantworten. Sie sagen den ersten Teil, ich den zweiten? Das erste Wort ist nämlich einfacher.“ Die Jägerin will die Lösung also schon vorab mit ihrem Herausforderer lösen. Max sagt natürlich Star, sie Wars. Antwort B „Star Wars“ ist damit richtig.

Bei einer weiteren Frage mischt sich plötzlich auch „Gefragt gejagt“-Moderator Alexander Bommes ein. Er will wissen: „Sämtliche Portraits des Seefahrers und Entdeckers Christoph Kolumbus sind…“

A: In Besitz eines Sammlers

B: nach seinem Tod entstanden

C: im Prado-Museum gelagert

Max Henrich liegt mit Antwort B genau richtig. Als auch klar ist, dass die Jägerin die Antwort genommen hat, wird es Alexander Bommes zu viel, ihm platzt geradezu der Kragen: „Ach Mensch, Frau Rickel – Sie nerven!“ Die Jägerin kontert: „Es macht doch keinen Spaß, wenn ich nicht mitspiele.“ Und selbst Max lenkt daraufhin ein: „Ich brauche den Druck.“

Am Ende der zweiten Runde schafft der Kandidat dann auch mal eben 20.000 Euro. „Gut gemacht“, lobt Bommes ihn stolz. Und damit ist das vermeintliche Generve seiner ARD-Kollegin Rickel offenbar auch wieder vergessen.

Die Quizshow „Gefragt gejagt“ läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr in der ARD.