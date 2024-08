ARD-Star plötzlich in Tränen: „Ich hab vorhin schon geheult“

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der coole ARD-Quizmaster Alexander Bommes (48) mal live im Fernsehen in Tränen ausbricht? Der beliebte Moderator von „Gefragt – Gejagt“ und der „Sportschau“ hat bei den Olympischen Spielen in Paris gezeigt, dass auch harte Kerle Gefühle haben.

Am Sonntag (4. August) erlebte Bommes eine wahre Achterbahn der Emotionen. Während er zusammen mit seiner Kollegin Esther Sedlaczek (38) die spannenden Wettkämpfe im Ersten moderierte, konnte er seine Tränen nicht zurückhalten. Der Auslöser? Das sensationelle Match von Novak Djokovic, der seinen Konkurrenten Carlos Alcaraz bezwang und sein lang ersehntes Olympia-Gold im Einzel gewann.

ARD-Moderator völlig aufgelöst

Der Moment, als Djokovic vor Freude weinte, bewegte nicht nur das Publikum, sondern auch Bommes selbst. „Boah, schwerer Tag heute …“, sagte er sichtlich gerührt und fügte hinzu: „Ich hab vorhin schon geheult bei der Dressur.“ Hier bezog er sich auf den triumphalen Doppelsieg der deutschen Reiterinnen Jessica von Bredow-Werndl (38) und Isabell Werth (55).

Was Bommes besonders berührte, war die echte Freude und die Tränen von Djokovic. „Der hat noch nie so gejubelt wie heute. Das war echte Freude, das waren Tränen. Vorher war es immer nach dem Motto: Ich hab’s euch allen gezeigt“, erklärte der Moderator. Und genau dieses Mitfiebern und die tiefen Emotionen, die Bommes bei seiner Arbeit erlebt, machen ihn wohl so sympathisch und authentisch.

Für Bommes stehen sicherlich noch einige emotionale Tage bevor, aber eines ist sicher: Nach den Olympischen Spielen wird er auf viele unvergessliche Highlights zurückblicken können. Und wer weiß, vielleicht fließen ja auch bei den nächsten Siegen und bewegenden Momenten wieder ein paar Tränen.