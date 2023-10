„Gefragt – Gejagt“: Trauriger Abschied – Bilder sprechen deutliche Sprache

Schichtwechsel bei der ARD: Nach 82 Folgen verabschiedet sich „Gefragt – Gejagt“ mit Alexander Bommes in die wohlverdiente Winterpause. Das beliebte Quiz, bei dem vier Kandidaten versuchen, dem „Jäger“ zu entkommen und möglichst viel Geld einzustreichen wird seit Montag (23. Oktober 2023) von „Wer weiß denn sowas“ abgelöst.

Am 20. Oktober fiel der Vorhang für die aktuelle Staffel. Zum Abschluss des „Allein gegen Alle“-Specials hieß es für alle Fans von „Gefragt – Gejagt“ noch einmal Mitraten und Mitfiebern.

„Gefragt – Gejagt“ – Abschied fällt schwer

Wieder war die komplette Jäger-Rige vertreten, angeführt von Quizgott Sebastian Jacobi als Teamkapitän. Nur einer der vier Kandidaten konnte sich in der finalen Sendung der Staffel gegen das geballte Wissen der Quizelite behaupten und 5.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Nicht nur die zahlreichen Fans der unterhaltsamen ARD-Rateshow werden die Sendung schmerzlich vermissen, auch Alexander Bommes fällt der Abschied von seinem Rateteam nicht leicht.

„Gefragt – Gejagt“ – Bommes ganz emotional

Die Stimmung hinter den Kulissen scheint die ganze Staffel über ganz prima gewesen zu sein. Auf dem offiziellen Instagram-Account der ARD-Quizshow sieht man, wie herzlich sich der Moderator von seinem Expertenteam verabschiedet.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit dabei: „Die Schlagfertige“ Annegret Schenkel, „Die Generalistin“ Adriane Rickel, „Der Bibliothekar“ Klaus-Otto Nagorsnik, „Quizvulkan“ Dr. Manuel Hobiger und „Der Besserwisser“ Sebastian Klussmann. Der hatte sich rührend im Namen seiner Kollegen in einem Schlusswort geäußert: „Für uns ist es eine Ehre, diesen Job hier ausführen zu dürfen. Bei all den tollen Kandidaten, die wir kennenlernen durften in den letzten Monaten. Die haben uns das Leben wirklich schwer gemacht.“ Er bezeichnete Alexander Bommes als seinen absoluten Lieblingsmoderator und sorgte damit bei allen für großes Gelächter.

Wir dürfen gespannt sein, ob das Jäger-Team im nächsten Jahr sich aus den gleichen Experten und Doktoren zusammensetzen wird. Die Zeichen dafür stehen nicht schlecht.