Zwischenfall bei „Gefragt – Gejagt“ – Alexander Bommes muss Show unterbrechen

Seit Jahren begeistert Alexander Bommes das deutsche TV-Publikum mit seiner Quizshow „Gefragt – Gejagt“. Aktuell zeigt die ARD unter der Woche brandneue Folgen ab 18 Uhr im TV-Programm. Jeden Abend treffen die Kandidaten dabei auch einen anderen Jäger.

Am Mittwoch (10. September) gibt sich kein Geringerer als „Der Quizgott“ Sebastian Jacoby die Ehre. Doch während des dritten Durchgangs am Abend kommt es bei „Gefragt – Gejagt“ zu einem tierischen Zwischenfall – Moderator Alexander Bommes muss handeln.

Zwischenfall bei „Gefragt – Gejagt“

ARD-Moderator Alexander Bommes ist in seiner Quizsendung für jeden Spaß zu haben. Vor allem mit den Jägern reißt er regelmäßig Witze und versucht sie mit dem ein oder anderen Seitenhieb aus der Reserve zu locken. Doch bei einer Sache versteht der 49-Jährige absolut keinen Spaß.

+++ auch interessant für dich: „Gefragt – Gejagt“: Zuschauer auf 180 – „Hat mich letztes Jahr schon genervt“ +++

Am Mittwochabend schleicht sich nämlich ein ungebetener Gast ins Studio – eine kleine Fliege. „Achtung, hier fliegt auch etwas“, sagt Bommes mitten im Duell. Plötzlich fuchtelt er wild mit den Armen und sagt zur Kandidatin: „Ins Ohr, guck mal, hier ist eine Attacke! Das mag ich überhaupt nicht.“

Alexander Bommes bei „Gefragt – Gejagt“ abgelenkt

Für einen kurzen Moment ist Alexander Bommes von dem Eindringling abgelenkt. Sebastian Jacoby bittet seinen Kollegen, die Fliege am Leben zu lassen. Der Moderator unterbricht den Ablauf der Sendung dann, um das Tier zu verscheuchen. Kurz danach geht es allerdings schon weiter im Text.

+++ auch interessant für dich: „Gefragt – Gejagt“: Überraschung im Studio! Produktion muss korrigieren +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ ab dem 23. April 2025 um 18 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Folgen auch in der Mediathek.