„Gefragt – Gejagt“-Kandidatin verfehlt Frage – Mitstreiter reagiert sofort

Die erfolgreiche Quizshow „Gefragt – Gejagt“ meldet sich mit geballter Ladung an Wissen und kniffligen Fragen zurück. Nachdem die EM am Sonntag (14. Juli) ihr großes Finale feierte, kann die ARD-Sendung in gewohnter Manier auf ihren Sendeplatz zurückkehren.

Alexander Bommes führt einmal mehr durch das Vorabendprogramm. Diesmal entlockt der Moderator den Kandidaten allerdings kein Lächeln, sondern eine Teilnehmerin selbst!

„Gefragt – Gejagt“-Kandidatin leistet sich Fauxpas

Kandidatin Anke startet in den Abend und versucht, sich in der Schnellraterunde zu beweisen. Und das kann sich ordentlich sehen lassen – stolze 2.000 Euro erspielt sich die Rheinland-Pfälzerin. Damit trifft sie auf Jäger Herr Dr. Sebastian Jacoby – den Quiz-Gott persönlich.

Bevor die Teilnehmerin sich dem Duell stellt, muss allerdings nochmal ein Blick auf die vorherigen Fragen geworfen werden. Denn dort passierte Anke ein witziger Fauxpas. Auf die Frage, in welcher Fernseh-Serie Mark Keller den Arzt Dr. Alexander Kahnweiler spielt, weiß die Teilnehmerin keine Antwort – und rät: Ärzte ohne Grenzen.

Wer sich im TV-Geschäft auskennt, weiß allerdings, dass es sich bei dem Schauspieler um den Chefarzt in „Der Bergdoktor“ handelt. Dort erobert Mark Keller seit Jahren die Herzen vieler Fans. Die falsche Antwort lässt vor allem einem Kandidaten die Gesichtszüge entgleisen.

„Gefragt – Gejagt“-Kandidat zeigt sofort Reaktion

Die verfehlte Antwort von Anke sorgte sicherlich nicht nur für Schmunzeln bei Fans zuhause, sondern entlockte auch Kandidat Ralf auf der Wartebank ein breites Lachen. Zurück beim Duell mit dem Jäger geht es dann bei der Rheinland-Pfälzerin heiß her!

Sie entscheidet sich im Duell mit Herrn Jacoby zu zocken und sein Angebot von 15.000 Euro anzunehmen. Sechs richtige Antworten benötigt die Kandidatin, um sich für das Finale zu qualifizieren.

Nach einem phänomenalen Start bei „Gefragt – Gejagt“ scheitert Anke am Ende jedoch an Jäger Sebastian Jacoby. Ob sich die anderen Kandidaten in der Ausgabe vom 15. Juli für das Finale qualifizieren konnten, können gespannte Zuschauer in der ARD-Mediathek verfolgen.