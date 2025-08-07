G.G. Anderson rechnet mit Roland Kaiser ab

Herrscht zwischen den beiden Schlager-Legenden etwa Eiszeit? G.G. Anderson (75) und Roland Kaiser (72) kennen sich seit 50 Jahren. Doch aktuell scheint von Harmonie keine Spur zwischen den beiden zu herrschen. Stattdessen knirscht es mächtig im Musikgetriebe und das alles wegen einer TV-Show!

In der großen ZDF-Gala „Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser“ im letzten Jahr wurde der Kaiser des deutschen Schlagers mit Glanz und Gloria gefeiert. Maite Kelly, Beatrice Egli und sogar Bundestagspräsidentin Bärbel Bas standen auf der Bühne, um den Jubilar zu ehren. Nur einer fehlte: G.G. Anderson.

G.G. Anderson: DAS nimmt er Roland Kaiser übel

Der Hit-Komponist („Lieb mich ein letztes Mal“, „Schach matt“) wurde trotz enger Vergangenheit nicht eingeladen. Das hat ihn tief getroffen. In der Zeitschrift „Revue Heute“ spricht Anderson jetzt offen über den Bruch mit seinem Kollegen: „Wir haben keinen Kontakt.“

+++ Auch für dich spannend: G.G. Anderson macht trauriges Geständnis – „Todesangst“ +++

Besonders bitter: Laut G.G. gab es vorher Gespräche. Roland Kaiser soll selbst Interesse daran gehabt haben, dass Anderson in der Show auftritt. „Er hatte 50 Jahre Kaiser gefeiert, da hatten wir miteinander gesprochen, ob ich in seiner Sendung auftreten könnte“, erklärt er. Doch eine Einladung? Fehlanzeige. Dies nehme er Kaiser „auch etwas übel“.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Der Songschreiber, der bürgerlich Gerd Grabowski heißt, legte noch einen drauf und behauptete bereits im letzten Jahr gegenüber dem „Südkurier“: Ohne ihn wäre Kaisers Mega-Hit „Santa Maria“ gar nicht groß rausgekommen. „Hätte ich da nicht eingegriffen, wäre er mit dem Lied auf Platz 595 in den Charts gedümpelt.“