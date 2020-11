„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen ist verlobt – mit diesen Worten rührt sie

Große Freude bei „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen! Die Sat.1-Moderatorin ist verlobt.

Das gab die „Frühstücksfernsehen“-Promi-Expertin am Sonntag am Wochenende überglücklich bei Instagram bekannt.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen ist verlobt

„Aus vollem Herzen: JA!“, schrieb Vanessa Blumhagen und teilte damit ihr Liebesglück mit ihren rund 163000 Followern bei Instagram. Dazu das Verlobungsdatum, der 14.11.2020 - Samstag also. Die Sat.1-Beauty postete dazu ein Bild von sich und ihrem Bald-Mann, zärtlich beim Küssen, der Verlobungsring sichtbar in die Kamera gehalten.

Vanessa Blumhagen (Sat.1) präsentiert sich gerne sexy. Foto: imago images / Future Image

Das ist „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen:

Vanessa Blumhagen wurde am 14. November 1977 in Karlsruhe geboren

Sie ist Journalistin

2013 veröffentlichte sie ein Sachbuch über ihre Hashimoto-Erkrankung

Seit Juli 2013 ist sie Society Expertin im Frühstücksfernsehen

Vanessa war zehn jahre mit dem Unternehmer Holger Fischbuch verheiratet

2015 ließ sich das Paar scheiden

Im Juli 2020 zeigte sie sich erstmals mit neuem Mann an ihrer Seite

Erst im Juli dieses Jahres machte sie ihre Beziehung zu ihrem neuen Mann an ihrer Seite öffentlich. Teilte ein Pärchenbild und postete dazu ein schlichtes Herzchen-Emoji. Jetzt also vier Monate später folgt der nächste Liebes-Hammer! Wer der Bald-Ehemann von Vanessa Blumhagen ist, ist bislang nicht offiziell bekannt. Fest steht aber, dass es die Liebe ihres Lebens ist. Schließlich fügt der „Frühstücksfernsehen“-Star als Hashtag „Love of my Life“ hinzu.

„Frühstücksfernsehen“: So freuen sich die Promis für Vanessa Blumhagen

Ihre Fans freuen sich riesig für Vanessa. Darunter viele Promifreunde, die gratulieren:

Cathy Hummels: „Vanessa, herzlichen Glückwunsch"

Alina Merkau: „Woohoooooo!!!!! Ich freu mich so für Euch. Morgen wird gefeiert!!"

Karen Heinrichs: „What?!? Wie schööön!! Aus vollem Herzen: alles alles Glück!!"

