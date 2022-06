„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen mit süßer Nachricht – „Freut mich von ganzem Herzen“

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen teilt gerne Bilder von ihren schönen und manchmal auch sexy Outfits auf Instagram. Die Fans lieben diese Fotos.

Doch am Sonntag (12. Juni) wurde es weniger sexy, dafür richtig emotional. Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen veröffentlichte auf Instagram ein Video, das einem schon beim Ansehen für Gänsehaut sorgt.

Vanessa Blumhagen teilt ein emotionales Video auf Instagram

Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin feierte am Sonntag nämlich den ersten Hochzeitstag mit ihrem Mann. Vor genau einem Jahr zelebrierten die beiden ihre absolute Traumhochzeit. Und das teilt Vanessa nun mit ihren Fans auf Instagram.

Das ist „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen:

Vanessa Blumhagen wurde am 14. November 1977 in Karlsruhe geboren

Sie studierte Modejournalismus und Medienmarketing

Vanessa Blumhagen arbeitete bereits in den RTL-Magazinen „Punkt 12“ und „Punkt 9“

Vanessa Blumhagens Mann heißt Jan

In dem Video sind private Bilder von der Hochzeit zu sehen und eine zu Tränen gerührte Vanessa. Unter dem Post schreibt sie: „Für immer und Dich! Danke für diesen wunderschönen, magischen Tag. Und für jeden Tag, den ich mit dir zusammen sein darf. Du bist mein Zuhause, mein bester Freund, die Liebe meines Lebens.“

DAS denken Fans über das Video zum ersten Hochzeitstag von Vanessa Blumhagen und ihrem Mann

Und weiter: „Mein Fels in der Brandung, meine starke Schulter zum Anlehnen. Der Mensch, der mich am besten versteht und mit dem ich am meisten lachen kann. Mein Heute und mein Morgen. Ich liebe Dich!“

Eine zuckersüße Botschaft der Liebe. Die Fans der Moderatorin gratulierten dem Paar:

„Soooo schön! Herzlichen Glückwunsch“

„Herzlichen Glückwunsch. Wir haben heute unseren 7. Hochzeitstag“

„Oh wie schön! Herzlichen Glückwunsch, liebe Vanessa. Ein tolles Paar“

„Weitere schöne Jahre für euch zwei. Habt euch lieb – ein Leben lang“

„Auf dass die Liebe immer weiterwächst“

„Liebe Vanessa, das hast du so schön geschrieben. Es freut mich von ganzem Herzen, dass du so ein Glück in der Liebe hast. Ich habe solch ein Glück auch und man kann so dankbar sein. Ich wünsche euch noch unzählige gemeinsame glückliche Jahre“

In ihrer Instagram-Story teilte Vanessa mit, dass sie und ihr Mann am Samstagabend bereits vorgefeiert hätten – sie gingen zusammen essen und feierten ihren Hochzeitstag so wie es sich gehört.

