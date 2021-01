„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen sexy im Badeanzug – eine Sache bemerken ihre Fans jedoch nicht

Heiße Aussichten zur kalten Jahreszeit! „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen weiß, sie ihren Fans die tristen Wintertage versüßt: mit einem sexy Foto im Badeanzug.

Auf Instagram kann man den hübschen Schnappschnuss der „Frühstücksfernsehen“-Beauty nun öffentlich bewundern.

Dabei fällt allerdings eine Sache auf, die Vanessa Blumhagens Fans wohl noch nicht bemerkt haben.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen zeigt sich sexy im Badeanzug

Die 43-Jährige sitzt nur im Badeanzug bekleidet an einem Steg, den Rücken zur Kamera gewandt, den Blick auf einen See gerichtet. Was wie ein warmer Urlaub in den Weihnachtsferien aussieht, ist in Wahrheit eine Momentaufnahme aus dem vergangenen Sommer. Damals veröffentlichte Vanessa Blumhagen ein fast identisches Foto von sich, erntete genauso viele Komplimente wie aktuell.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen. Foto: imago images

-------------------------

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen:

Vanessa Blumhagen wurde am 14. November 1977 in Karlsruhe geboren

Sie ist Journalistin

2013 veröffentlichte sie ein Sachbuch über ihre Hashimoto-Erkrankung

Seit Juli 2013 ist sie Society-Expertin im Frühstücksfernsehen

Vanessa war zehn jahre mit dem Unternehmer Holger Fischbuch verheiratet

2015 ließ sich das Paar scheiden

Im Juli 2020 zeigte sie sich erstmals mit neuem Mann an ihrer Seite

Im November folgte die Verlobung

-------------------------

„Frühstücksfernsehen“: Fans rasten aus, als sie Vanessa Blumhagen sehen

„Wow beautiful“, „Sieht aber auch gut aus“ oder „Holla die Waldfee“ sind nur einige der Kommentare unter dem Instagram-Bild.

Der „Frühstücksfernsehen“-Star teilte das Foto anlässlich des Jahreswechsels. „2020 sieht mich jetzt nur noch von hinten. Ich wünsche Euch einen großartigen Abend, einen guten Rutsch und das Allerbeste für 2021!“, schrieb sie kurz vor der Silvesternacht.

-------------------------

-------------------------

Und auch das neue Jahr hält eventuell schöne Aussichten für Vanessa Blumhagen bereit. Erst im November machte sie ihre Verlobung zu ihrem noch unbekannten Mann an ihrer Seite öffentlich. Eine Hochzeit im Jahr 2021 scheint demnach nicht ganz unwahrscheinlich zu sein.

Und wer weiß, vielleicht folgen in den nächsten Monaten ja auch weitere sexy Badebilder…

Vanessa Blumhagen: Öffentlicher Gefühlsausbruch

Vor wenigen Tagen meldete sich die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin mit emotionalen Worten an ihre Fans. Es war ein regelrechter Gefühlsausbruch. Was Vanessa zu sagen hatte, liest du hier >>> (jhe)