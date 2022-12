„Frühstücksfernsehen“: Vor dieser Sendung flossen die Tränen

Es ist kurz vor 7 Uhr am Freitagmorgen (23. Dezember), als Lukas Haunerland für große Emotionen beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ sorgt. Normalerweise sind es Lacher, die er mit seinen selbstgeschriebenen Songs garantiert, an diesem Morgen kullern plötzlich die Tränen in der Live-Show.

Marlene Lufen kündigt an: „Wir haben heute Morgen schon bitterlich geweint.“ Und die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin hat mit dieser Aussage nicht übertrieben, denn was jetzt folgt, ist der „wohl schönste Beitrag dieses ganzen Jahres geworden“, wie Lufen sagt.

„Frühstücksfernsehen“-Zuschauer schickt emotionalen Brief

„Der Lukas war einfach der Junge, der ich sicherlich vielleicht auch mal sein wollte. Der ich innerlich vielleicht war, aber nicht sein konnte, weil die Umstände anders waren damals“, erzählt Hans, als ihn das „Frühstücksfernsehen“ besucht. Der Rentner hatte sich zuvor mit einem emotionalen Brief bei Lukas Haunerland gemeldet und ihm von seiner neu gewonnenen Leidenschaft erzählt, dem Klavierspielen.

Hans ist treuer Zuschauer vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ und ganz begeistert von Lukas dem musikalischen Talent. Er inspirierte ihn dazu, mit 96 Jahren noch einmal das Klavier spielen zu lernen. Damit bescherte Lukas Haunerland dem Rentner nicht nur ein neues Hobby, sondern half ihm auch aus einer schweren Lebensphase raus.

„Frühstücksfernsehen“: Rentner rührt zu Tränen

Vor drei Jahren kam Lukas Haunerland zum Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Seitdem ist er Teil der Morgen-Crew. Zu einem ähnlichen Zeitpunkt starb nach 70 Jahren Ehe die Frau von Hans, seitdem lebt der Rentner alleine in der gemeinsamen Wohnung. Es folgte eine Trauerphase, die er selbst als Depression beschreibt – durch das Klavier spielen habe er dann endlich wieder neuen Lebensmut geschöpft.

Als Haunerland den Brief erhält, steht für ihn fest, er will Hans besuchen. In seiner Wohnung zeigt ihm der Renter, was er gelernt hat und sorgt für Begeisterung bei dem TV-Star. Anschließend lädt der ihn gleich mal zu einer Studio-Tour ein und zeigt ihm, wie es hinter den Kulissen aussieht.

Als Hans hier ankommt, lautet seine erste Frage: „Wo steht das Klavier?“ Natürlich darf er direkt mal selbst Hand anlegen und klimpert fröhlich auf den Tasten. „Sie haben mich auch inspiriert“, sagt Lukas Haunerland gerührt.

Dann folgt noch eine letzte Überraschung. Ihm zu Ehren hat Lukas Haunerland nämlich einen neuen Song komponiert. Der Titel: Hans. Eine Hommage an den Rentner, der Hans zu Tränen rührt.