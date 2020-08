„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen ultrasexy im Badeanzug – doch eine Sache fällt sofort auf

Auch „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen nutzt derzeit die heißen Sommertage wie wahrscheinlich der Rest der Menschen hierzulande.

Jetzt hat der Sat.1-Star passend zum heißen Wetter ein sexy Bild auf Instagram veröffentlicht, das vor allem so manchen männlichen Betrachter erfreuen dürfte.

Und den Fans der „Frühstücksfernsehen“-Promi-Expertin fällt vor allem eine Sache bei dem Post auf.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen megasexy im Badeanzug

Lächelnd sitzt Vanessa Blumhagen im Badeanzug am Steg an einem See, sitzt mit dem Rücken zur Kamera und genießt die Atmosphäre. „Wow sexy“, schreibt ein User unter das Bild und ist damit nicht der Einzige, der von dem Foto begeistert ist.

„Hübscher Rücken, schöne Frau.“

„Wow du siehst echt mega hübsch aus“

„Einfach toll wie immer“

Vanessa Blumhagen: Fan von „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin fällt DAS auf

Und ein Follower bringt es auf den Punkt: „Vanessa, deine Bilder werden immer heißer!“ In der Tat zeigt sich die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin in jüngster Zeit von einer etwas gewagteren, noch sexigeren, aber auch natürlicheren Seite.

Ob das schlichtweg wirklich nur am Sommerwetter liegt? Oder doch eher daran, dass Vanessa Blumhagen aktuell auf Wolke sieben schwebt?

---------------

Das ist „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen:

Vanessa Blumhagen wurde am 14. November 1977 in Karlsruhe geboren

sie ist Journalistin

im Jahr 2013 veröffentlichte sie ein Sachbuch über ihre Hashimoto-Erkrankung

Seit Juli 2013 ist sie Society-Expertin beim Sat.1 Frühstücksfernsehen

Vanessa war zehn jahre mit dem Unternehmer Holger Fischbuch verheiratet

2015 ließ sich das Paar scheiden

Im Juli 2020 zeigte sie sich erstmals mit neuem Freund

---------------

Sat.1-Frühstücksfernsehen: Promi-Expertin Vanessa Blumhagen. Foto: imago images / Sven Simon

Vor rund einem Monat machte es die 42-Jährige öffentlich und präsentierte erstmals ihren neuen, noch unbekannten Freund auf Instagram. Glücklich wirkte sie damals auf dem Pärchenfoto.

+++ „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen macht Handstand und zeigt, was sie drunter trägt +++

Und auch auf den neuesten Bildern fällt auf: Vanessa scheint immer noch happy zu sein.

---------------

Weitere „Frühstücksfernsehen“-News:

Frühstücksfernsehen (Sat.1): Promi-Gast packt aus – „Ich beobachte...“

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Drama in Liveshow – „Wir haben...“

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau ganz offen: „Ich will ehrlich sein...“

---------------

Neben ihrem neuen Partner gibt es aber noch jemand anderen, der das Herz der „Frühstücksfernsehen“-Beauty gestohlen hat. Wer das ist, kannst du hier lesen >>>