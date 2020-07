„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen lässt süße Bombe platzen – Fans rasten aus „Ohhhh!!! Es ist offiziell!“

Jetzt ist es endlich raus!

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen strahlte in letzter Zeit regelrecht in die Kameras. Breites Lächeln, verschmitzter Blick – nun ist auch klar, warum die Sat.1-Moderatorin so happy wirkt.

Die „Frühstücksfernsehen“-Beauty lässt auf Instagram die süße Bombe platzen. Und sowohl Promi-Kollegen als auch Fans rasten geradezu aus.

Sat.1-Moderatorin Vanessa Blumhagen hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Foto: imago stock&people

Der Grund für ihre gute Laune ist ihr neuer Freund. Richtig, Vanessa Blumhagen ist frisch verliebt! Den neuen Mann an ihrer Seite zeigt die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin nun auf ihrer Social-Media-Seite.

Das ist „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen:

Vanessa Blumhagen wurde am 14. November 1977 in Karlsruhe geboren

Sie ist Journalistin

2013 veröffentlichte sie ein Sachbuch über ihre Hashimoto-Erkrankung

Seit Juli 2013 ist sie Society Expertin im Frühstücksfernsehen

Vanessa war zehn jahre mit dem Unternehmer Holger Fischbuch verheiratet

2015 ließ sich das Paar scheiden

Im Juli 2020 zeigte sie sich erstmals mit neuem Mann an ihrer Seite

Zärtlich schmiegt sich die 42-Jährige von hinten an ihren Freund, blickt dabei verträumt in die Kamera. Und wer ist der tätowierte Mann, den Vanessa Blumhagen nun erstmals der Öffentlichkeit präsentiert? Einen Namen nennt Vanessa nicht, dafür postet sie unter das Bild ein Herz.

Und damit ist sie nicht allein. Viele ihrer Promi-Kollegen setzten ebenfalls Herzchen-Emojis darunter, freuen sich riesig für den Sat.1-Star. Dazu gehören unter anderem Kim Fischer, Matthias Killing, Jenny Elvers, Simone Thomalla, Jan Hahn und Ruth Moschner.

Auch ihre Fans flippen geradezu über die neuen Liebes-News aus.

„Ooohhh!!!! Es ist offiziell, wie schön ihr seid.“

„Glückwunsch. Vanessa jetzt auch vom Markt verschwunden. Aber ihr scheint gut zusammen zu passen. Viel Glück für Eure Zukunft.“

„Wow – das freut mich für Dich/ Euch. Du hast es verdient.“

„Ich freue mich so für Dich!“

„Cooler Typ.“

„Das sieht nach Liebe aus. Alles Gute für euch Zwei.“

Davor war Vanessa Blumhagen 15 Jahre mit dem Unternehmer Holger Fischbuch zusammen, zehn davon verheiratet, bis 2015 die Scheidung folgte.

Doch das neue Pärchen-Bild beweist eindeutig: Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin hat mit der Vergangenheit längst abgeschlossen und blickt freudestrahlend in die Zukunft…