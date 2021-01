„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen offenbart Geheimnis – „Warum ich nach meinem ersten Casting geheult habe“

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen (50) plaudert ganz offen aus ihrem Leben!

Von 1997 bis 2000 stand Marlene Lufen bereits für das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera. 2006 kehrte sie ins feste Moderatoren-Team zurück. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach. In einem Video-Podcast erzählt Lufen nun, warum sie nach ihrem ersten Auftritt vor einer „Frühstücksfernsehen“-Kamera ersteinmal in Tränen ausbrach.

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen spricht über ihren Karriereweg

Dass sie zum Fernsehen wollte, sei ihr im Laufe ihrer Berufsausbildung sehr schnell klar geworden, erzählt Marlene Lufen in einem Video-Podcast. Mitte der 1990er Jahre bewarb sie sich daher beim investigativen Reporter-Magazin „Sat.1 Akte“.

Doch als der dortige Redaktionsleiter einen Blick auf einige Ansager warf, mit denen Lufen sich beworben hatte, kam ihm eine ganz andere Idee: Er schlug sie beim „Frühstücksfernsehen“ vor!

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung kommen sind immer wieder Prominente zu Gast

Also ging es für die junge Journalistin zu ihrem ersten Casting – und das verlief überhaupt nicht so wie geplant.

Marlene Lufen weint nach erstem Casting

„Im Prinzip stand ich das erste Mal so richtig vor einer Kamera, auf jeden Fall das erste Mal vor einem Prompter“, erinnert sich Marlene Lufen. Sie habe überhaupt nicht gewusst, wie das alles funktionierte – und es daher einfach „frei von der Leber“ gemacht.

Marlene Lufen im Jahr 1998. Damals gehörte sie seit rund einem Jahr zum Moderatoren-Team des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Foto: imago images / teutopress

Doch zufrieden mit ihrer Leistung war Lufen offenbar nicht. Auf der Heimfahrt vom Casting brach die damals 26-Jährige schließlich in Tränen aus – „weil ich dachte, das war so peinlich! Ich habe so viele Fehler gemacht und konnte da auch gar nicht so schnell ablesen.“

Zusage noch am selben Tag

Doch zum Glück hielt der Frust nicht lange an. Denn noch am selben Abend meldete sich der Redaktionsleiter bei ihr: „Wir haben gesehen, dass du noch nie moderiert hast, aber wir wollen es dir beibringen.“

Und das hat offenbar geklappt. Mittlerweile moderiert Lufen seit 25 Jahren im Fernsehen und führt unter anderem auch durch große TV-Shows wie „Promi Big Brother“ und „Dancing on Ice“. (at)