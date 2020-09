„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen: Ehrliches Geständnis – „Gab Zeiten, da...“

View this post on Instagram

Es gab Zeiten, da brauchte ich den Rat einer starken, klugen Frau. Als die Kinder klein, wenig Schlaf und viele Fragen da waren. Später als nicht nur die Schuhe, auch die Herausforderungen immer eine Nummer größer wurden. Und auch in Zeiten, wo ich ganz persönlich nicht genau wusste, wie ich es angehen sollte. Ich brauchte den Rat einer Freundin, die mir nicht nur das sagt, was ich hören wollte, sondern das sagt, was mir wirklich hilft. Dr.@karella_easwaran ist nicht nur Kinder- und Jugendärztin, sondern auch seit 20 Jahren eine Freundin, die ich bewundere und liebe. Ihre Klugheit und ihre wegweisenden Ratschläge hat sie nun in ihrem zweiten Buch zusammengefasst. „Das Geheimnis ausgeglichener Mütter“ - vorne steht drauf, was dieses Buch vermittelt. Eine Empfehlung von Herzen. Danke für Deinen Besuch heute im @fruehstuecksfernsehen , liebe Karella! #unbezahltewerbung #frühstücksfernsehen #beneficialthinking #karellaeaswaran #friendship #motherhood #womenempowerment #bestrong