„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen rechnet ab – „Ich bin entsetzt, hilflos“

An ihnen hängt ein großer Teil unseres Wohlbefindens: Die Schilddrüsenhormone. Tabletten, die wir jeden Tag einnehmen müssen. Warum eigentlich? Und warum geht’s uns mit manchen Präparaten besser als mit anderen. Was ist Thybon (T3) und brauche ich das? 🤔 Bitte beachtet: Die Informationen in diesem Video ersetzen keine medizinische Beratung und Behandlung durch einen Arzt. Ich kann für Konsequenzen, die angeblich aus einer in diesem Video enthaltenen Information oder einem darin gemachten Vorschlag erwachsen, nicht haftbar gemacht werden. Den Link zu meinen Büchern findet Ihr in meiner Bio. 💜 #hashimoto #hashimotothyreoiditis #autoimmunerkrankung #schilddrüse