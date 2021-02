Puh, bei diesem Foto kommt man selbst trotz kalter Temperaturen ins Schwitzen...

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen (43) gehört zu den beliebtesten Moderatoren in der Morgenshow. Zweifellos braucht sich die hübsche Brünette nicht zu verstecken, wenn es um Optik geht – das weiß sie selbst und hat auf Instagram ein Winter-Foto von sich im heißen Outfit gepostet.

Doch ein Detail entgeht einem Fan der „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin dann doch nicht...

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen zeigt sich im scharfen Outfit – doch dieses Detail entgeht einem Fan nicht

Mit aufgeknöpfter Jeans-Bluse und einer sexy schwarzen Leder-Hose zeigt sich die 43-Jährige im Lack-und-Leder-Look. Im Hintergrund sieht man noch die Reste des Schnees, der in den letzten Tagen Deutschland in Atem gehalten hat.

Moderatorin Vanessa Blumhagen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Vom Schnee selbst scheint immer weniger übrig zu bleiben, in der Sonne schmilzt das Eis langsam, aber behaglich dahin. Oder liegt es doch am Outfit von Vanessa Blumhagen?!

-------------------------

Das ist „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen:

Vanessa Blumhagen wurde am 14. November 1977 in Karlsruhe geboren

2013 veröffentlichte sie ein Sachbuch über ihre Hashimoto-Erkrankung

Seit Juli 2013 ist sie Society-Expertin im Frühstücksfernsehen

Vanessa war zehn jahre mit dem Unternehmer Holger Fischbuch verheiratet, 2015 ließ sich das Paar scheiden

Im Juli 2020 zeigte sie sich erstmals mit neuem Mann an ihrer Seite

Im November folgte die Verlobung

-------------------------

Die Moderatorin schreibt: „Was für ein schönes Licht! In diesem Sinne: Habt einen großartigen Start in die Woche...“ Tausende Follower haben das Foto mit einem Like versehen, die Kommentare überschlagen sich mit Lob.

Hier eine kleine Auswahl:

„Vanessa, ich bin jede Woche begeistert, wie fantastisch Du aussiehst!“

„Das schönste Licht bist du doch selbst, liebe Vanessa. Da kann die Woche ja nur gut starten.“

„Coole Lackhose! Schaut super aus. Steht dir ausgezeichnet!“

Na, bei so viel Lob kann man nur strahlen. Doch ein Fan hat dann doch etwas auszusetzen. Denn ihm ist ein Detail aufgefallen, das man so nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Er kritisiert das sexy Outfit offen, ihm fehlt etwas und schreibt: „Du hast vergessen, noch zwei Knöpfe aufzumachen...“

-------------------------

Mehr News über die Welt der Stars, Sternchen und TV-Shows:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

++ Heidi Klum: Intimes Geständnis – das hat Bill Kaulitz im Ehebett des Supermodels zu suchen ++

++ „Kelly Family“: Zu Geldstrafe wegen Kinderarbeit verurteilt – Angelo Kelly spricht Klartext ++

++ „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis: Fan äußert Wunsch – Moderatorin reagiert sofort: „Das wollen Sie nicht“ ++

-------------------------

Doch die kecke Brünette nimmt die sarkastische Kritik mit Humor, kontert: „So ein Blödsinn! Dann wäre ja die Hose runtergerutscht!“ Puh, schlagfertig ist die Moderatorin also auch bei Social Media. Wo sie aber Recht hat, hat sie eben recht. Bleib also so, wie du bist, liebe Vanessa! (mg)

-------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Lotto-Spieler checkt sein Ticket – als er ein zweites Mal draufschaut, hat er einen Schock! „Ich dachte, das war ein Fehler!“ ++

++ Wissenschaft: Forscher haben neue Vermutung – DAS könnte der wahre Grund fürs Dinosaurier-Sterben gewesen sein ++

-------------------------

Huch, die beiden hat man ja schon ewig nicht mehr zusammen an einem Tisch gesehen. Am Montag gab es ein Wiedersehen im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“, mit dem wohl viele Zuschauer schon gar nicht mehr gerechnet hatten. Hier erfährst du alle Details!