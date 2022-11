„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen platzt der Kragen – „Heuchlerei“

Sie sind die Gute-Laune-Fabrik am frühen Morgen: Die Moderatorinnen und Moderatoren des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. In unserem Newsblog bekommst du alle Infos zu Marlene Lufen, Alina Merkau, Daniel Boschmann und Co.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen sagt ihre Meinung zur WM

Sie ist eine Frau der klaren Worte: „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen. Das gilt für die Welt der Promis, aber auch beim Thema Fußball bleibt Vanessa Blumhagen nicht stumm. Zur gerade begonnenen Fußball-WM in Katar sagt die Sat.1-Moderatorin: „Fußball WM – schauen oder nicht? Was sagt Ihr? Ich habe viel gelesen und Dokus geschaut in den letzten Wochen. Meine Meinung nach all den Fakten: Als die WM vor zwölf Jahren vergeben wurde, hätten Länder wie Deutschland, Frankreich, England, Portugal, Spanien… die großen Fußball Nationen sagen müssen: Wir machen bei dieser WM nicht mit. Punkt.“

Jetzt Konsequenzen zu fordern, halte sie für zu spät. „Jetzt an Katar und deren Art zu leben rum zu meckern, empfinde ich als Heuchlerei. Und ich wundere mich, wie überrascht jetzt alle über die Zustände in Katar sind. Es gab eine WM in Russland, Olympische Spiele in China. Worüber reden wir eigentlich? Es geht immer nur ums Geld! Und solange wir dieses Geschäft bedienen, geht das alles genauso weiter.“

Alina Merkau verzweifelt an ihren Kollegen

Die Aufgabe klingt einfach: Zwei Schritte von der Wand Abstand nehmen, dann einen Stuhl zwischen Wand und Körper platzieren und sich anschließend mit dem Oberkörper über die Sitzfläche beugen. Der Kopf berührt dabei die Wand. Dann nur noch den Stuhl greifen, anheben und den Körper aufrichten.

Doch was so leicht klingt, ist gar nicht so leicht umzusetzen. Vor allem nicht für Matthias Killing. Während Kollegin Alina nämlich die Übung spielend meistert, scheitert Matthias schon beim Versuch.